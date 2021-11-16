«Свежий ПоМол» рассказал о важности волонтёрства

12:13, 16 ноября 2021, ПАИ

Новый выпуск проекта «Свежий ПоМол» посвящён волонтерским движениям, которые работают в Псковской области. Ребята из Молодёжного парламента принимают в них активное участие, некоторые являются руководителями разных направлений. Спикеры рассказали, чем занимаются волонтёры, почему волонтёрство так востребовано и что оно даёт молодым людям.

Председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев рассказал, что волонтёрество стало востребовано из-за коронавируса. «Пандемия подстегнула интерес и запрос на волонтёрскую деятельность», - отметил Васильев.

Председатель комитета по вопросам молодежной политики и местного самоуправления Молодежного парламента Олеся Горохова отметила, что благодаря добровольческой деятельности человек получает волонтёрские часы, грамоты регионального, федерального и муниципальных уровней. «Это засчитывается при поступлении в вузы», - добавила Горохова.

Среднестатистическим волонтёром являются в основном энергичные и открытые девушки от 14-18 до 21-25 лет совершенно разных профессий. Заместитель председателя Псковского отделения Российского детского фонда Юлия Колесова рассказала, что стать волонтёром очень просто. Для этого достаточно просто заявить о себе.

«Не обязательно вас будут использовать каждый день. Вы можете помогать в свободное время», - отметила Колесова.