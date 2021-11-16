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Центр доктора Бубновского запускает новый курс для женщин «Красота и здоровье»

«Центр доктора Бубновского» в Пскове запускает новый курс, который предназначен для тех, кто хочет «построить» не только красивое, но и здоровое тело.

В стоимость курса включены услуги, направлены на коррекцию фигуры, уменьшение объёмов тела, развитие и укрепление общего физического здоровья.

Эффект от курса заключается в укреплении мышц, снижении веса тела и уменьшении его объёмов, улучшении владения своим телом, развитии гибкости. В комплекс процедур также входят занятия, направленные на профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата и улучшение работы органов дыхания.

 «Все женщины вне зависимости от возраста хотят быть в отличной форме и прекрасно выглядеть. Именно на это и направлен курс «Красота и здоровье». Процедуры, которые включены в программу, создают правильные нагрузки, которые подбираются индивидуально. Кроме того, все процедуры и занятия проводятся нашими высококвалифицированными специалистами, которые следят за правильной техникой выполнения движений. Данный курс можно приобрести не только для себя, но и подарить своим близким. Они обязательно оценят этот подарок, ведь лучшее проявление любви – это забота об их здоровье», - подчеркнула руководитель Центра доктора Бубновского  Людмила Кочукова.

В курс входят консультации врачей-кинезитерапевтов центра, занятия на тренажерах по индивидуальной программе, посещение групповых занятий партерной гимнастики по методу Бубновского, процедуры гипокситерапии, аппаратный лимфодренажный массаж с помощью ударно-волновой терапии.

Дополнительную информацию можно получить у руководителя официального представительства Центра доктора Бубновского в Пскове Людмилы Кочуковой по телефону 8 (8112) 797-003, электронной почте pskov@bubnovsky.org, а также на сайте и в группе в ВК https://vk.com/clubbubnovskypskov.

 Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

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