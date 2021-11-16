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Общество

Привитым россиянам не придётся соблюдать изоляцию после контакта с больным COVID

Гражданам, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, не придётся находиться на двухнедельной изоляции в случае контакта с заболевшим COVID-19. Об этом говорится в постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вступает в силу с 17 ноября.

Все остальные лица, контактировавшие с больным COVID-19, должны находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта или до выздоровления в случае развития заболевания.

При этом тесты контактным лицам следует делать независимо от наличия симптомов заболевания и имунного статуса. Отбор материала для исследования должен проводиться на 10-12 день со дня последнего контакта с больным коронавирусом. Выписка контактных лиц, не имеющих симптомов заболевания в период медицинского наблюдения, проводится после получения отрицательного теста.

Также постановлением вносится ряд других изменений в ранее принятые документы, определяющие порядок проведения тестирования заболевших коронавирусом и контактных лиц. В частности, время доставки материала для исследования на COVID-19 в лабораторию не должно превышать 24 часа с момента его отбора.

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