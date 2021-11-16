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Общество

Более 650 квартир должников Запсковья навестили судебные приставы

Судебные приставы навестили более 650 квартир должников, которые проживают на Запсковье, сообщили в региональном УФССП России.

Судебные приставы проверили должников, которые имеют задолженности по кредитным, налоговым и коммунальным платежам, а также административным штрафам уполномоченных органов.

Всего было произведено 54 ареста имущества неплательщиков на сумму около 500 тысяч рублей, включая пять автотранспортных средств. На сумму свыше 60 тысяч рублей судебными приставами были получены от должников документы об оплате задолженности. Составлено свыше 70 актов осмотра имущества должников.

В ходе проверки пять граждан пытались воспрепятствовать законной деятельности судебных приставов, составлены административные протоколы. 79 должников получили требование о явке к судебному приставу-исполнителю.

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