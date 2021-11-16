У Псковской городской поликлиники и Великолукской больницы появились Instagram-аккаунты
У Псковской городской поликлиники и Великолукской межрайонной больницы появились Instagram-аккаунты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
По всем возникающим вопросам граждане теперь могут обращаться в аккаунт Псковской городской поликлиники и Великолукской межрайонной больницы.
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