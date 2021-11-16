У Псковской городской поликлиники и Великолукской больницы появились Instagram-аккаунты

12:49, 16 ноября 2021, ПАИ

У Псковской городской поликлиники и Великолукской межрайонной больницы появились Instagram-аккаунты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По всем возникающим вопросам граждане теперь могут обращаться в аккаунт Псковской городской поликлиники и Великолукской межрайонной больницы.