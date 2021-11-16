Более 36 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

13:03, 16 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

15 ноября в стране зафиксировано 1 240 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровел от коронавируса 34 161 человек.

Всего по состоянию на 16 ноября в России выявлено 9 145 912 случаев заболевания коронавирусом, 7 846 448 человек выздоровело, 257 837 – умерло.