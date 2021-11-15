11 учреждений культуры Псковской области принимают «Пушкинскую карту»

13:22, 16 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области по всероссийской программе «Пушкинская карта» работают 11 учреждений культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Так, «Пушкинскую карту принимают» восемь государственных и муниципальных учреждений культуры (Театрально-концертная дирекция, Великолукский драматический театр, Городской культурный центр, Дом офицеров, Псковский областной театр кукол, Военно-исторический музей-заповедник, Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, Порховский краеведческий музей), а также три учреждения федерального значения (Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина – филиал Национального драматического театра России (Александринский театр).

Посмотреть перечень спектаклей, концертов, экскурсий и других мероприятий, которые участвуют в программе «Пушкинская карта», можно на официальных сайтах учреждений культуры. Как правило, в афише они отмечены специальным значком.

Напомним, с 1 сентября 2021 года стартовала всероссийская культурная программа «Пушкинская карта», призванная популяризировать среди молодёжи культурные мероприятия по всей стране.

«Пушкинская карта» – инициатива президента России Владимира Путина, озвученная им во время ежегодной прямой линии. С 1 сентября 13 миллионов граждан России от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту», на балансе которой три тысячи рублей. Эти деньги молодые люди могут потратить только в учреждениях культуры.

С 2022 года на карту зачислится уже 5000 рублей. Действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей России без ограничений, то есть ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране.

Для того чтобы получить «Пушкинскую карту», необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить свою учётную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». В нём оформить «Пушкинскую карту». Далее выбрать мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет по карте.