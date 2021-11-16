Первый самозанятый резидент появился в Псковском бизнес-инкубаторе

13:35, 16 ноября 2021, ПАИ

Первый самозанятый резидент появился в Псковском бизнес-инкубаторе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Конкурс бизнес-планов на предоставление в аренду нежилых помещений Псковского бизнес-инкубатора проводился с 12 октября по 11 ноября. На участие в нём было подано две заявки, обе удовлетворены.

Таким образом, Псковский бизнес-инкубатор принимает двух новых резидентов: самозанятую Татьяну Камушкову, которая занимается репетиторством по математике, и компанию ООО «Ведутим», оказывающую услуги в области бухгалтерского учёта, финансового аудита и налогового консультирования.

Псковский бизнес-инкубатор – организация, которая оказывает поддержку начинающим предпринимателям Пскова, предоставляя в льготную аренду офисные помещения и оказывая консультационные, бухгалтерские, юридические и другие услуги.

Резидентом бизнес-инкубатора может стать любой начинающий представитель малого и среднего бизнеса или самозанятый гражданин, зарегистрированный и ведущий свою деятельность в Пскове не более трёх лет. Стать резидентом можно только на конкурсной основе. Неотъемлемой частью заявки на участие является бизнес-план.

Сейчас в Псковском бизнес-инкубаторе более 12 резидентов. Они предоставляют образовательные, юридические и веб-услуги. Занимаются туроператорской деятельностью, разработкой компьютерного программного обеспечения, производством пряников, косметической продукции и другими видами деятельности.

Основная цель бизнес-инкубатора – формирование благоприятного предпринимательского климата для создания нового и развития действующего малого предпринимательства в Пскове.