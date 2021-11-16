Первый самозанятый резидент появился в Псковском бизнес-инкубаторе
Первый самозанятый резидент появился в Псковском бизнес-инкубаторе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.
Конкурс бизнес-планов на предоставление в аренду нежилых помещений Псковского бизнес-инкубатора проводился с 12 октября по 11 ноября. На участие в нём было подано две заявки, обе удовлетворены.
Таким образом, Псковский бизнес-инкубатор принимает двух новых резидентов: самозанятую Татьяну Камушкову, которая занимается репетиторством по математике, и компанию ООО «Ведутим», оказывающую услуги в области бухгалтерского учёта, финансового аудита и налогового консультирования.
Псковский бизнес-инкубатор – организация, которая оказывает поддержку начинающим предпринимателям Пскова, предоставляя в льготную аренду офисные помещения и оказывая консультационные, бухгалтерские, юридические и другие услуги.
Резидентом бизнес-инкубатора может стать любой начинающий представитель малого и среднего бизнеса или самозанятый гражданин, зарегистрированный и ведущий свою деятельность в Пскове не более трёх лет. Стать резидентом можно только на конкурсной основе. Неотъемлемой частью заявки на участие является бизнес-план.
Сейчас в Псковском бизнес-инкубаторе более 12 резидентов. Они предоставляют образовательные, юридические и веб-услуги. Занимаются туроператорской деятельностью, разработкой компьютерного программного обеспечения, производством пряников, косметической продукции и другими видами деятельности.
Основная цель бизнес-инкубатора – формирование благоприятного предпринимательского климата для создания нового и развития действующего малого предпринимательства в Пскове.
Что сопровождает ваше утро перед работой?
Базовые мобильные станции могут появиться еще в 50 деревнях и селах Псковской области в 2022 году