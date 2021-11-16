Лучшие учреждения профессионального образования определили в Пскове
ХХ смотр-конкурс учреждений профессионального образования прошёл в Пскове в январе – октябре текущего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.
В смотре-конкурсе, организованном комитетом по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, в этом году приняли участие шесть учреждений профессионального образования: Псковский политехнический колледж, Псковский агротехнический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум, Псковский медицинский колледж, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
Победителями смотра-конкурса в номинации «Лучшее учреждение профессионального образования» стали Псковский агротехнический колледж и Псковский кооперативный техникум. Представители учреждений получили ценные призы.
Первое место за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодёжи занял Псковский агротехнический колледж, второе – Псковский кооперативный техникум, а третье – Псковский политехнический колледж.
Впервые в этом году проводился конкурс на лучшую работу по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Конкурс призван выявить интересные и перспективные общественные инициативы в сфере межнациональных отношений, укрепления единства российской нации, этнокультурного развития народов России. Первое место в этом состязании занял Псковский кооперативный техникум, второе – Псковский агротехнический колледж.
В номинации «Лучшее студенческое общежитие» призовые места взяли Псковский кооперативный техникум (1-е место), Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса (2-е место; корпус на улице Народной, 18) и Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (3-е место).
В конкурсе на лучшее студенческое объединение 1-е место присудили Псковскому агротехническому колледжу (объединение «Импульс!»), 2-е место – совету общежития Псковского кооперативного техникума, 3-е место – творческому объединению «Тема» (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса). «Импульс!» сочетает в себе разноплановые студенческие группы и команды, как спортивные, так и творческие, волонтёрские и так далее. Объединение «Тема» делает акцент на творческую деятельность студентов (фото- и видеокружки, вокальные группы и так далее).
В конкурсе на лучшее студенческое СМИ 1-е место занял Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, представивший оригинальные группы колледжа в соцсетях. 2-е место выиграл Псковский агротехнический колледж с газетой «От сессии до сессии», сайтом и группой в соцсетях. 3-е место занял медиацентр Псковского кооперативного техникума.
В номинации на лучшую организацию добровольческой деятельности 1-е место заняло волонтёрское движение Псковского агротехнического колледжа, 2-е место и 3-е место – у Псковского кооперативного техникума и Псковского медицинского колледжа соответственно.
Конкурсная комиссия решила также наградить тех, кто внёс наибольший вклад в организацию воспитательной работы и содержательного досуга студентов: заместителя директора Псковского агротехнического колледжа Анну Веселкову и педагога-организатора Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Елизавету Степанову.
Напомним, смотр-конкурс учреждений профессионального образования проходит с 2002 года. Целями конкурса являются привлечение студентов к общественно полезной деятельности во внеучебное время, реализация творческого потенциала молодежи, патриотическое воспитание, поддержка инициатив учреждений профессионального образования.
Что сопровождает ваше утро перед работой?
Проект изменения границ Северного обхода Пскова рассмотрят на публичных слушаниях 16 ноября
Псковская гордума обсудит инициативу о наказании виновных в распространении борщевика
Началась видеотрансляция пресс-конференции с новым главврачом Псковской областной психиатрической больницы
Базовые мобильные станции могут появиться еще в 50 деревнях и селах Псковской области в 2022 году