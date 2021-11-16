Лучшие учреждения профессионального образования определили в Пскове

13:44, 16 ноября 2021, ПАИ

ХХ смотр-конкурс учреждений профессионального образования прошёл в Пскове в январе – октябре текущего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

В смотре-конкурсе, организованном комитетом по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, в этом году приняли участие шесть учреждений профессионального образования: Псковский политехнический колледж, Псковский агротехнический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум, Псковский медицинский колледж, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Победителями смотра-конкурса в номинации «Лучшее учреждение профессионального образования» стали Псковский агротехнический колледж и Псковский кооперативный техникум. Представители учреждений получили ценные призы.

Первое место за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодёжи занял Псковский агротехнический колледж, второе – Псковский кооперативный техникум, а третье – Псковский политехнический колледж.

Впервые в этом году проводился конкурс на лучшую работу по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Конкурс призван выявить интересные и перспективные общественные инициативы в сфере межнациональных отношений, укрепления единства российской нации, этнокультурного развития народов России. Первое место в этом состязании занял Псковский кооперативный техникум, второе – Псковский агротехнический колледж.

В номинации «Лучшее студенческое общежитие» призовые места взяли Псковский кооперативный техникум (1-е место), Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса (2-е место; корпус на улице Народной, 18) и Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (3-е место).

В конкурсе на лучшее студенческое объединение 1-е место присудили Псковскому агротехническому колледжу (объединение «Импульс!»), 2-е место – совету общежития Псковского кооперативного техникума, 3-е место – творческому объединению «Тема» (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса). «Импульс!» сочетает в себе разноплановые студенческие группы и команды, как спортивные, так и творческие, волонтёрские и так далее. Объединение «Тема» делает акцент на творческую деятельность студентов (фото- и видеокружки, вокальные группы и так далее).

В конкурсе на лучшее студенческое СМИ 1-е место занял Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, представивший оригинальные группы колледжа в соцсетях. 2-е место выиграл Псковский агротехнический колледж с газетой «От сессии до сессии», сайтом и группой в соцсетях. 3-е место занял медиацентр Псковского кооперативного техникума.

В номинации на лучшую организацию добровольческой деятельности 1-е место заняло волонтёрское движение Псковского агротехнического колледжа, 2-е место и 3-е место – у Псковского кооперативного техникума и Псковского медицинского колледжа соответственно.

Конкурсная комиссия решила также наградить тех, кто внёс наибольший вклад в организацию воспитательной работы и содержательного досуга студентов: заместителя директора Псковского агротехнического колледжа Анну Веселкову и педагога-организатора Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Елизавету Степанову.

Напомним, смотр-конкурс учреждений профессионального образования проходит с 2002 года. Целями конкурса являются привлечение студентов к общественно полезной деятельности во внеучебное время, реализация творческого потенциала молодежи, патриотическое воспитание, поддержка инициатив учреждений профессионального образования.