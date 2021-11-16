50 тысяч рублей заплатит предприниматель из Великих Лук за скрытые от государства 6 миллионов

13:48, 16 ноября 2021, ПАИ

Заместитель директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в Великих Луках признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В 2019-2020 гг. у предприятия образовалась задолженность по налоговым платежам, платежам по сборам и страховым взносам, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате​ недоимки, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции.

Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, фактический руководитель предприятия с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами из числа местных и зарубежных партнеров через счета других организаций.

Таким образом, он совершил сокрытие денежных средств на сумму почти 6 млн рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В ходе предварительного расследования ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме.

Учитывая полное признание обвиняемым вины в инкриминируемом деянии, раскаяние в содеянном, активное способствование установлению всех обстоятельств совершенного преступления и полное возмещение ущерба, следователем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Постановлением суда ему назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.