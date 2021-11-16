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Общество

Проект изменения границ Северного обхода Пскова рассмотрят на публичных слушаниях 16 ноября

В Псковской городской Думе 16 ноября на публичных слушаниях рассмотрят изменение границ Северного обхода в границах Гдовского шоссе. Об этом рассказала глава города Елена Полонская в эфире проекта ПАИ-live.

Как рассказала Елена Полонская, проект был внесен  на рассмотрение Псковской городской Думы от администрацией Пскова. В него предлагается внести ряд изменений.

«Появятся дороги-дублеры Северному обходу, появятся дополнительные съезды, которые будут создавать комфорт автовладельцам. Будут выделены дополнительно порядка 350 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство», - рассказала Елена Полонская.

Глава города отметила, что на территории вдоль Северного обхода появятся места общего пользования, на которых предусматривается строительство остановочных комплексов. В будущем там планируется запустить автобусное сообщение, появятся общественные территории для строительства детских садов, школ, магазинов, спортивных клубов.

«Инфраструктура города в дальнейшем придет уже и в границы Северного обхода, - заметила Полонская. – Псков опять-таки соединиться с Псковским районом, и мы все понимаем, что Псковский район опять будет пользоваться инфраструктурой города Пскова, так, как сейчас это происходит на улице Владимирской, Никольской, уже и Балтийской, уже и в Спортивном квартале».

Ранее сообщалось, что строительство Северного обхода Пскова планируют завершить в следующем году. Путепровод через Северный обход ввели в эксплуатацию в начале августа. 

Строительство 2-й очереди Северного обхода началось в 2016 году. В 2019 году была сдана в эксплуатацию транспортная развязка с Гдовской трассой. В 2020 году срок реализации строительства был перенесен из-за необходимости внесения изменений в проектную документацию в части строительства моста через реку Великую, влияющих на конструктивную надежность и безопасность объекта. Корректировка завершена и получила положительное заключение госэкспертизы. Мероприятие реализуется на основании ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы». Из федерального бюджета на выполнение работ выделено 4,8 млрд рублей. Также предполагается софинансирование из областного бюджета.

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