Концерт Димы Билана в Пскове переносится

14:44, 16 ноября 2021, ПАИ

Концерт Димы Билана переносится с 21 ноября на 28 февраля, а все приобретенные ранее билеты останутся действительными, сообщили в Instagram-аккаунте БКЗ Псковской областной филармонии.

«Приносим извинения, сфера культуры переживает не лучшие времена, поэтому в афише случаются изменения», - написали в посте.

15 ноября в эфире третьего выпуска нового видеопроекта «Псковский телеграм Online» председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева сообщила, что концерт состоится 21 ноября, который переносился в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Напомним, Дима Билан выступал в Пскове 15 марта 2020 года. Со следующего дня в регионе объявили карантин.