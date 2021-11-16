Один район Псковской области не получил паспорт готовности к отопительному сезону

14:23, 16 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области все муниципалитеты, кроме Новоржевского района, получили паспорта готовности к отопительному сезону, пишет официальный Telegram-канал региона.

«Новоржевский район ещё не получил паспорт готовности, так как в муниципалитете не завершен ремонт котельного оборудования, не представлены необходимые документы, - сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. - Несмотря на то что отопление осуществляется в штатном режиме, паспорт готовности выдается только в том случае, если все работы завершены в полном объеме».

Учитывая, что до 15 ноября муниципалитет не успел устранить все выявленные Ростехнадзором нарушения, он будет их устранять, чтобы получить акт готовности к отопительному сезону. Отопление социальных объектов и жилых домов в муниципалитете осуществляется в штатном режиме.