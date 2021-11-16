Психиатрический кружок для студентов ПсковГУ предложил создать Михаил Миронов

14:26, 16 ноября 2021, ПАИ

Психиатрический кружок для студентов медицинского факультета ПсковГУ предложил создать главный врач Псковской областной психиатрической больницы Михаил Миронов.

На пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации он рассказал, что сейчас с руководством Псковского государственного университета обсуждается вопрос о взаимодействии с целью организации практики студентов на базе больницы. Это позволит учреждению получить статус клинической больницы и в дальнейшем осуществлять обучение врачей-психиатров. По словам Михаила Миронова, в таких условиях будет гораздо проще привлекать молодых врачей на работу в стенах Псковской психиатрической больницы.

Он заметил, что в учреждении есть проблема кадров, не хватает и врачей, и среднего медперсонала. «Эта проблема касается не только нашей больницы, но и всей службы в целом по области», - уточнил главврач. Он добавил, что для улучшения ситуации и руководство больницы, и руководство комитета по здравоохранению Псковской области предпринимают определенные шаги.