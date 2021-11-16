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Общество

Елена Полонская: Есть прямая взаимосвязь между активностью депутата и количеством реализуемых проектов

Глава Пскова Елена Полонская видит прямую взаимосвязь между активностью депутата и количеством реализуемых проектов. Об этом глава города сообщила во время прямого эфира проекта ПАИ-live.

Елена Полонская отметила, что депутат является лоббистом по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и по привлечению дополнительных денежных средств из бюджета на свой избирательный округ.

«Безусловно, в 90% случаев, по практике, именно депутат выступает инициатором среди жителей своего избирательного округа по формированию заявки в программу «Комфортная городская среда», - отметила Полонская. – Он сам её формирует, сам собирает пакет документов, сопровождает процесс и помогает людям собирать подписи. И в конечном итоге, как правило, сам и подает заявку от жителей своего округа в УГХ города Пскова».

Глава города рассказала, что депутат в округе является инициатором создания нового сквера и парка. Как правило, он либо поддерживает инициативную группу, которая проживает в своем округе, либо сам выступает инициатором. Без депутата данный процесс не проходит.

«Яркий пример, у нас есть один из округов на территории города, где не так активен депутат. Я не говорю сейчас, что у него недостаточно профессиональные качества, что он менее активен, возможно, в общении с населением, в индивидуальной помощи населению, но однако менее активен при участии непосредственно в данной программе, по привлечению дополнительных средств на свой избирательный округ», - отметила глава Пскова, добавив, что в одном из округов города при финансировании в 135 млн рублей в программу «Комфортная городская среда» не было выделено ни рубля на ремонт дворовых территорий.

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