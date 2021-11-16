Почти 2 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

15:35, 16 ноября 2021, ПАИ

1 939 126 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 217,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 370 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 9 145 912 человек, 7 846 448 пациентов выздоровело, 257 837 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 62 672 случая заражения коронавирусом, 53 707 пациентов выздоровело, 994 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.