Размер максимального пособия по безработице в России вырастет до 12 792 рублей

15:39, 16 ноября 2021, ПАИ

Максимальный размер пособия по безработице в России в 2022 году увеличится до 12 792 рублей. Соответствующее постановление, подписанное председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей – в первые три месяца выплаты пособия по безработице, 5 000 рублей – в следующие три месяца периода выплаты», – говорится в документе.