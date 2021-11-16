10-летнего ребёнка госпитализировали после ДТП в Пскове

16:41, 16 ноября 2021, ПАИ

10-летнего ребёнка госпитализировали с переломом голени в результате ДТП, которое произошло на Ленинградском шоссе, 49 в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Jetta сбил ребёнка в районе школы № 16.

На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, сотрудники аварийно-спасательной службы и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.