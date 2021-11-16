В Псковской области увеличивается число людей с психическими заболеваниями

16:48, 16 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области увеличивается число людей с психическими заболеваниями, сообщил главный врач Псковской областной психиатрической больницы Михаил Миронов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, этот показатель растёт среди взрослого населения региона, у детей и подростков, напротив, наблюдаются положительные сдвиги.

К тому же в Псковской области снизилась смертность среди лиц с психическими заболеваниями. «Этот показатель, в частности, ниже аналогичных значений в Северо-Западном федеральном округе и в целом по России, - уточнил Михаил Миронов. - Также можно отметить, что происходит снижение числа пациентов, совершивших суицидальную попытку».