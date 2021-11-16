Пустошкинские аптекари написали открытое письмо против решений главы района

17:34, 16 ноября 2021, ПАИ

В распоряжении Псковского агентства информации оказалось письмо работников пустошкинской аптеки, которые вынуждены были уволиться. Авторы письма обращаются к жителям района, пытаясь объяснить причину своего ухода.

В июне этого года глава района Светлана Василькова без объяснения причин уволила директора аптеки Татьяну Базылевич. Увольнение мотивировала правом руководителя муниципального образования расторгнуть трудовой договор с любым руководителем. На место директора предприятия была назначена родная сестра заместителя главы, которая имеет основное медицинское образование и высшее экономическое. Специального фармацевтического образования, позволяющего следить за качеством препаратов, отпускать льготные лекарства, у неё нет. Вслед за увольнением директора последовали проверки. Глава района инициировала проверку финансово-хозяйственной деятельности аптеки аудиторской компанией. Нарушений проверка не выявила, последовали лишь некоторые рекомендации. Новый директор начал свою работу с объявления выговоров. С этим работники не согласились и подали в суд, который после нескольких заседаний, даже с привлечением главой адвоката, счёл дисциплинарные взыскания необоснованными. В сентябре аптеку проверяли специалисты Росздравнадзора и был выявлен факт, что на момент проверки отсутствовал руководитель фармацевтической деятельности аптеки с фармацевтическим образованием.

Тогда глава приняла решение, и заведующим был назначен владелец частного аптечного предприятия города Невеля. После увольнения по собственному желанию главного бухгалтера аптеки последовали заявления еще 6 работников аптеки одновременно. Работники аптеки отказались работать под руководством некомпетентного специалиста.

С 1 ноября аптека не работает. С 9 до 15 часов происходит выдача льготных лекарств.

Псковское агентство информации приводит текст открытого письма полностью.

«Пустошкинская аптека имеет свою историю с послевоенных лет, менялись названия, собственники, адреса, но сохранялись традиции, основные цели и задачи, записанные в учредительных документах – качественное лекарственное обеспечение населения района. Под руководством Кравцовой Веры Леонидовны мы пережили трудные девяностые; с Базылевич Татьяной Ивановной начали вступать в мир цифровизации.

Большая доля в объеме реализуемых в районе лекарств приходилась на ООО «Пустошкинская аптека №60», учредителем которой является Администрация района. До сегодняшних дней аптека выполняла все возможные функции фармацевтического предприятия: отпускала все группы лекарственных препаратов, выполняла социальные функции, обеспечивая лекарствами льготные категории больных (инвалидов, ветеранов, онкобольных и т.д.). Аптека была конкурентоспособной, всегда рентабельной, пользовалась авторитетом, о нас знали в соседних районах, других регионах. Но… была уволена директор ООО «Пустошкинская аптека №60», провизор с большим опытом работы, выполнявшая обязанности администратора и руководителя аптеки (фармацевтического предприятия) в одном лице. Базылевич Т.И. – грамотный специалист, может ответить на 99% вопросов по фармацевтической деятельности сразу, на оставшиеся вопросы она знает, где найти ответ.

В связи с производственной необходимостью в декабре 2017 года завершена реорганизация муниципальной аптеки в форме преобразования. Но эти изменения нисколько не коснулись лекарственного обеспечения населения района. Будучи муниципальным предприятием, аптека перечисляла в бюджет района 50% прибыли в соответствии с Положением Администрации района о распределении прибыли. На сегодняшний день отсутствует распорядительный документ учредителя (Администрации района), по которому кому, как и сколько ООО «Пустошкинская аптека №60» должна перечислять денежных средств из прибыли.

Мы всегда считали, что вместе с Администрацией района должны делать добро нашим людям, думать о доступности лекарств нашему населению. Поэтому прилагали максимум усилий, чтобы закупить лекарственные препараты по минимальной цене, предлагали больным лекарственные препараты исходя из их финансовой возможности, а оказывается, мы должны были выполнять задачу по увеличению доходной части бюджета района. Так, наверное, Глава района должна была объяснить нашему руководителю, коллективу, что наши цели и задачи поменялись… а ведь мы бы и с этим справились бы.

Уже в отсутствие директора в ООО «Аптека №60» была проведена аудиторская проверка, было отмечено, что прибыль не была направлена в бюджет района. Но, в отсутствие распорядительного документа на использование этой прибыли, деньги были пущены в сегодняшнее кризисное время на закупку необходимых лекарств.

Новый руководитель, не имея фармацевтического образования, вместо того, чтобы «повышать эффективную деятельность организации», начала работу с репрессий по отношению к работникам аптеки. На фармацевтический персонал накладываются взыскания, которые суд признал незаконными, в адрес работников оскорбления и унижения. А ведь оплата за аудит 120 тысяч рублей, услуги адвоката, ее командировочные расходы оплачивает аптека. Щедрость нового руководителя поражает!

Через три месяца после увольнения директора аптеку проверил Росздравнадзор. Выявлены грубейшие нарушения, которые пытаются списать на бывшего директора, хотя за все годы ее работы этих нарушений не было. Все дело в том, что в аптеке должна быть организована система контроля качества, должен быть назначен уполномоченный по качеству, о чем новый директор даже не подозревала. На момент проверки отсутствовал руководитель фармацевтической деятельностью аптеки с фармацевтическим образованием. Этот факт очень поразил проверяющего инспектора. Она несколько раз спрашивала, а как же работает аптека. А ведь в таком режиме аптека работала на протяжении всего этого времени, что говорит о высоком профессионализме, ответственности, знании своего дела фармацевтов аптеки. Да, в настоящее время принята на работу зав. аптекой на полставки, фармацевт из соседнего района, которая появляется наездами в аптеке.

1-2 ноября в аптеке проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, результат инвентаризации положительный. О происходящем в аптеке мы всем говорили, кричали, писали, так как предвидели сегодняшнюю ситуацию, когда работа аптеки рушится, мы жаловались во всевозможные инстанции. В сложившейся ситуации нет возможности соблюдать требования законодательства, приказов МЗ РФ по лекарственному обеспечению. Наше увольнение – никак не саботаж, не заговор, не требование повысить заработную плату. Да, пока хватало наших нервов, сил и здоровья, мы продолжали работать (а это – пять месяцев уже), так как понимали, что работаем на людей района. Мы старались изо всех сил помочь нашим людям, надеясь, что кто-то может исправить эту жуткую ситуацию. Но увы… Даже после написания нами заявлений на увольнение ни руководитель, ни представители учредителя не приняли попытки решить проблему.

А ведь у нас есть все возможности качественно выполнять лекарственное обеспечение населения района: есть грамотные специалисты – провизоры и фармацевты, есть здание, построенное по типовому проекту для населения района советской властью при личном участии районных властей тех времен, есть запас медикаментов, нет воли Главы района, которая озвучила – лекарственное обеспечение населения не является полномочием районной власти.

Уважаемые жители города, района, наши гости района, мы были вынуждены уволиться из ООО «Пустошкинская аптека №60», но мы надеемся, что все будем трудоустроены и скоро будем работать для вас, хотя, к сожалению, в других стенах. А еще большое спасибо за то, что вы нас любили, уважали, благодарили, иногда держали нас в тонусе, заставляя нас не расслабляться.

С уважением к вам бывшие работники ООО «Пустошкинская аптека №60».