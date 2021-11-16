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Первый этап Всероссийской переписи населения завершился в Псковской области

Первый этап Всероссийской переписи населения завершен в Псковской области, как и по всей стране. Начался второй этап — обработка данных. Об этом сообщила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина на заседании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в администрации Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Валентина Валиуллина поблагодарила всех жителей Псковской области, принявших участие во Всероссийской переписи населения, а также переписчиков и других сотрудников, обеспечивающих важнейшее статистическое мероприятие региона и страны в целом.

«Благодаря неравнодушию жителей региона мы получили жизненно необходимые для региона сведения, которые лягут в основу важнейших стратегических решений по формированию социальных программ, строительству школ, детских садов и других инфраструктурных объектов», — пояснила она.

Предварительные итоги переписи опубликуют в январе 2022 года. Окончательные официальные итоги опубликуют в несколько этапов до конца 2022 года.

Напомним, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года впервые в цифровом формате. За месяц в регионе была собрана информация о жителях, их уровне образования, владении языками, жилищных условиях, структуре семьи. В анкету были включены 33 вопроса. Временно проживающие в России отвечали на 7 вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания. В ходе кампании была также собрана информация о гражданах РФ, которые постоянно проживают в стране, но на дату переписи находились за ее пределами.

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