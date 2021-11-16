Почётный гражданин Пскова Андрей Царёв отмечает 60-летие

17:19, 16 ноября 2021, ПАИ

Директор регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, член Общественной палаты РФ, почётный гражданин Пскова Андрей Царёв отмечает 60-летие.

Андрей Царёв родился 16 ноября 1961 года в городе Серове Свердловской области. В 1987 году окончил Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова, факультет иностранных языков. В 2004 году окончил аспирантуру Российского государственного педагогического университета имени Герцена, защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Система педагогической помощи лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития».

Его профессиональная деятельность началась в 1987 году с работы воспитателем Псковской школы-интерната № 1. Спустя 2 года перешел в школу № 25 преподавать английский и немецкий языки. С 1991 по 1992 год работал преподавателем на кафедре английского языка факультета иностранных языков в Псковском государственном педагогическом институте.

С 1992 года начинается его трудовая биография в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения. За 29 лет работы центр под его руководством стал моделью учреждения по предоставлению образовательных услуг детям с тяжёлыми и множественными нарушениями развития, вошёл в состав Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения таких детей. Его опыт известен по всей стране и получил широкое признание. Министерство образования РФ ссылается на центр как на свою «экспериментальную площадку» по работе с детьми, имеющими множественные нарушения развития.

Стараниями Андрея Царёва в 2003 году на базе ЦЛП открыто отделение ранней помощи «Лим-по-по» с целью оказания помощи в развитии ребёнка с особыми потребностями и поддержки семьи, воспитывающей такого ребёнка. В отделении работают врачи, специалисты двигательного развития, психологи, дефектологи, логопеды и другие специалисты.

Помимо работы в ЦЛП, Андрей Царёв активно участвует в общественной работе, направленной на улучшение жизненной ситуации людей с тяжёлыми и множественными формами инвалидности. Он – инициатор создания, один из организаторов и активный член нескольких общественных организаций: благотворительного общества родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты», межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности». Является представителем Общественной палаты Псковской области в составе Общественной палаты Российской Федерации.

Его общественная и профессиональная деятельность оценена по достоинству – в 2003 году ему была вручена премия Международного благотворительного фонда имени Д. С. Лихачёва «За подвижничество» при поддержке института «Открытое Общество».

За добросовестный многолетний труд, вклад в развитие системы образования Александр Царёв в 2004 году награждён нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации». В 2011 году указом президента РФ ему присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

18 июля 2018 года Андрею Царёву присвоено звание «Почётный гражданин города Пскова».