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Общество

В Печорах запретят парковку у монастыря

Запретить парковку на улицах, прилегающих к Псково-Печерскому монастырю, намерены в Печорах. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на главу администрации городского поселения Екатерину Морозову.

Горожане жалуются на автомобили туристов и паломников, которые в выходные дни мешают проезду по улице Мира и улице Международной.

Вопрос об установке запрещающих знаков будет решаться в 2022 году. Есть идея сделать пешеходной также Октябрьскую площадь в Печорах.

Для туристов в Печорах имеется парковка на улице Псковской. В следующем году власти намерены заняться её благоустройством. В частности, будет решаться вопрос с туалетами, которые пока не работают.

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