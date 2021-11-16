Детская школа искусств запустила уникальный для Псковской области проект – «Доступный эстамп»

17:41, 16 ноября 2021, ПАИ

Детская школа искусств Пскова запустила уникальный для Псковской области проект - «Доступный эстамп», который реализуется на базе образовательного учреждения при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В рамках проекта будет создана первая в регионе открытая мастерская печатной графики профессионального уровня - арт-пространство «Азбука эстампа». Эта работа стала возможной благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив - в начале осени школа вошла в число победителей грантового конкурса фонда.

Кроме того, поддержку проекта с первых дней его существования оказывает Псковская городская Дума, а также Центр туризма и творческих индустрий Пскова.

Всю актуальную информацию о ходе создания мастерской команда проекта размещает в социальных сетях: instagram.com/available_print/ и vk.com/available_print. Здесь можно также познакомиться с особенностями создания различных типов печатной графики, узнать интересные факты из истории графического искусства, записаться на обучающие занятия или лекции-беседы.

Обучение в мастерской печатной графики будут проходить представители творческой молодежи Пскова. Они изучат работу в таких техниках, как: линогравюра, ксилография, высокая и глубокая гравюра на картоне, офорт, монотипия, диатипия.

Занятия будут вестись по специально разработанному авторскому курсу «ПроГрафику». Он позволит молодым людям восполнить недостающие знания в области композиции иистории искусства. Это крайне важно для всех, чья будущая или настоящая профессия связана с дизайном, графикой и изобразительным искусством.

Кроме того, в течение ближайшего года команда проекта проведет серию тематических выставок и лекций-бесед, посвященных искусству печатной графики. По итогу проекта будет развернута масштабная выставка «Доступный эстамп», на которой будут представлены публике графические работы слушателей, прошедших обучение в печатной мастерской.

Еще одно направление - создание авторского цикла обучающих видеороликов, каждый из которых посвящен конкретной технике эстампа.

Эта работа уже началась: съемочной площадкой стала художественная мастерская Детской школы искусств. В ближайшее время начнется монтаж роликов. До конца года полный видеокурс будет размещенна YouTube-канале Детской школы искусств Пскова.