Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Детская школа искусств запустила уникальный для Псковской области проект – «Доступный эстамп»

Детская школа искусств Пскова запустила уникальный для Псковской области проект - «Доступный эстамп», который реализуется на базе образовательного учреждения при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В рамках проекта будет создана первая в регионе открытая мастерская печатной графики профессионального уровня - арт-пространство «Азбука эстампа». Эта работа стала возможной благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив - в начале осени школа вошла в число победителей грантового конкурса фонда.

Кроме того, поддержку проекта с первых дней его существования оказывает Псковская городская Дума, а также Центр туризма и творческих индустрий Пскова.

Всю актуальную информацию о ходе создания мастерской команда проекта размещает в социальных сетях: instagram.com/available_print/ и vk.com/available_print. Здесь можно также познакомиться с особенностями создания различных типов печатной графики, узнать интересные факты из истории графического искусства, записаться на обучающие занятия или лекции-беседы.

Обучение в мастерской печатной графики будут проходить представители творческой молодежи Пскова. Они изучат работу в таких техниках, как: линогравюра, ксилография, высокая и глубокая гравюра на картоне, офорт, монотипия, диатипия.

Занятия будут вестись по специально разработанному авторскому курсу «ПроГрафику». Он позволит молодым людям восполнить недостающие знания в области композиции иистории искусства. Это крайне важно для всех, чья будущая или настоящая профессия связана с дизайном, графикой и изобразительным искусством.

Кроме того, в течение ближайшего года команда проекта проведет серию тематических выставок и лекций-бесед, посвященных искусству печатной графики. По итогу проекта будет развернута масштабная выставка «Доступный эстамп», на которой будут представлены публике графические работы слушателей, прошедших обучение в печатной мастерской.

Еще одно направление - создание авторского цикла обучающих видеороликов, каждый из которых посвящен конкретной технике эстампа.

Эта работа уже началась: съемочной площадкой стала художественная мастерская Детской школы искусств. В ближайшее время начнется монтаж роликов. До конца года полный видеокурс будет размещенна YouTube-канале Детской школы искусств Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

16 ноября 2021

В Псковском аэропорту завершили ремонт мест общественного пользования
16 ноября 2021

Недостатки в реставрационных работах на церкви Успения Богородицы в Мелётово должен устранить подрядчик
16 ноября 2021

Пьяный пскович избил водителя приехавшей на вызов скорой помощи
16 ноября 2021

Почётный гражданин Пскова Андрей Царёв отмечает 60-летие
16 ноября 2021

Участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове перекроют 17 ноября
16 ноября 2021

Елена Полонская: Мы внимательно относимся к общественным инициативам
16 ноября 2021

В Псковской области увеличивается число людей с психическими заболеваниями
16 ноября 2021

До -4 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...