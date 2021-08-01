Муниципальные программы и будни депутатов – интервью главы Пскова Елены Полонской

18:00, 16 ноября 2021, ПАИ

Сколько скверов появится в Пскове в ближайшие пять лет, как от активности депутата городской Думы зависит благополучие его округа, как народные избранники готовятся к сессиям, для чего проводятся публичные слушания, об этом и многом другом в интервью автору и ведущему ПАИ-live Александру Машкарину рассказала глава Пскова Еленой Полонской.

- Елена Александровна, давно вас у нас в гостях не было, и поэтому у нас накопилось много поводов для разговоров. Я думаю, это будет многосерийный разговор, сегодня первая серия. У меня вопрос такой: сейчас активно депутаты и депутатское сообщество городское обсуждают муниципальные программы, с которыми Псков будет существовать, прямо скажем, ближайшие несколько лет, от которых зависит и облик города, и как он будет развиваться. На одной из них хочу остановиться, программа, связанная с комфортной городской средой. Что сейчас по ней делается, в какой стадии реализации эта программа сейчас находится?

- Действительно, депутаты Псковской городской Думы рассмотрели 14 муниципальных программ на предстоящий пятилетний период. Мы говорим о том, что бюджет у нас трехлетний плановый, а муниципальные программы мы планируем изначально на пять лет. И самая важная программа для нашего города – программа «Формирование комфортной городской среды», это та программа, в реализации которой сегодня участвует население города Пскова. Мы с 2017 года вместе с жителями нашего города подаем заявки для участия в программе «Формирование комфортной городской среды», и в рамках данной программы у нас ремонтируются не только дворовые территории, но и создаются новые общественные пространства на территории города.

Благодаря данной программе у нас уже создано порядка пяти новых скверов, мы говорим о том, что благоустроены пешеходные дорожки, места для отдыха как молодых людей, так и пожилых семей. Это места для отдыха, игр детей, подростков. Это и посадка новых зеленых насаждений на территории города. На пятилетний период предусмотрено создание дополнительных 13 новых скверов на территории города Пскова. Сегодня мы видим, что депутат городской Думы Денис Иванов объявил онлайн-голосование за выбор одного из проектов для реализации строительства нового сквера, сквер у реки Милевка, так называемый сквер «Милевка», на котором также планируется создание новых зон отдыха для разных возрастных категорий. Это будет новая точка притяжения на территории данного микрорайона, кстати, там нет еще ни одного благоустроенного сквера.

Что бы хотелось отметить по данной программе? 130 млн только в этом году получил город Псков на реализацию данной программы. Из них 35 млн рублей было направлено на строительство новых скверов и парков. Мы в этом году получили и сдали в эксплуатацию новый сквер Пограничников. Идет строительство сквера имени Гагарина, это сквер Григория Ивановича Стороненкова, на его округе. Сквер Пограничников расположен на округе Дмитрия Александровича Барабанова. Почему упоминаю депутатов? Потому что депутаты непосредственно принимают участие и в процессе организации голосования за сквер, и в процессе голосования по выбору проекта, который будет реализовываться на данной территории, организовывают жителей, организовывают актив, который проживает на избирательном округе. Мы все знаем, что ремонтируются те скверы, создаются, строятся те скверы, за которые было отдано наибольшее количество голосов от жителей нашего города, от жителей избирательных округов. Что знакового в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды»? Нам очень помог Андрей Анатольевич Турчак, благодаря его поддержке наш город получил дополнительно к тем 60 млн, которые изначально пришли, поступили в бюджет города Пскова на реализацию данной программы, в июле мы получили дополнительно 70 млн тоже на реализацию данных программ.

Очень важно, что 70 млн мы направили исключительно только на ремонт дворовых территорий. Если из 65 млн рублей половину мы направили на ремонт и на строительство новых скверов, то 70 млн мы направили исключительно только на ремонт дворовых территорий. Еще 20 млн рублей по решению Псковской городской Думы также было направлено на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Также эти деньги были направлены на ремонт дворовых территорий. В общей сложности мы получили более 135 млн рублей только в 2021 году на ремонт дворовых территорий и на создание новых скверов и парков на территории города. А это более 50 дворовых территорий, отремонтированных за год, и более 2 скверов, которые построены, либо находятся в процессе строительства на территории нашего города.

- Работы еще все равно непочатый край. Дворов у нас много, скверов тоже немало. Елена Александровна, если не секрет, вы сами принимали участие в таком голосовании? И если да, то за что голосовали в последний раз?

- В последний раз я голосовала за сквер «Милевка». Понимаю, что действительно проект очень нужный, очень важный. Как глава города выезжаю со всеми депутатами, вне зависимости от их фракционной принадлежности, на их округа, общаюсь с населением, слышу инициативы и, безусловно, объективно отношусь ко всем инициативам. У меня такого перегиба, что все на мой округ, давайте еще сделаем сквер и дворы мне на округе нет. Везде должна быть последовательность, объективность в принятии решений. Поэтому сквер Милевка я поддержала, за него отдала свой голос. Безусловно, переживаю и за ремонт сквера возле Рижской гостиницы, там, где находится памятник равноапостольной княгине Ольге, и очень надеюсь, что в следующем году данный сквер тоже получит денежные средства на ремонт.

- Вы сейчас упомянули, что вы на округах бываете со своими коллегами-депутатами, вне зависимости от их фракционной принадлежности. Когда вы сейчас говорили о тех скверах, которые появляются на округах, вы упомянули двух своих коллег-депутатов, представителей «Единой России». А вообще есть какая-то тенденция, связь между активностью депутатской и их партийной окраской?

- Я бы структуру вашего вопроса немного изменила. Есть прямая взаимосвязь между активностью депутата и количеством реализуемых проектов, даже в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на его округе. Ни для кого сегодня не секрет, что депутат является неким лоббистом по реализации данной программы и по привлечению дополнительных денежных средств из бюджета на свой избирательный округ. Безусловно, в 90% случаев, по практике, именно депутат выступает инициатором среди жителей своего избирательного округа по формированию заявки в программу «Комфортная городская среда». Он сам ее формирует, сам собирает пакет документов, сам сопровождает данный процесс, помогает людям собирать подписи, и в конечном итоге, как правило, сам и подает заявку от жителей своего округа в УГХ города Пскова. Соответственно, данной заявке присваивается порядковый номер. Депутат на округе является инициатором создания нового сквера и парка. Как правило, он либо поддерживает инициативную группу, которая проживает на своем округе, либо сам выступает инициатором. Безусловно, без депутата данный процесс не проходит. Яркий пример, у нас есть один из округов на территории города, где не так активен депутат. Я не говорю сейчас, что у него недостаточно профессиональные качества, что он менее активен, возможно, в общении с населением, в индивидуальной помощи населению, - но, однако, менее активен при участии непосредственно в данной программе, по привлечению дополнительных средств на свой избирательный округ. У нас есть такой округ на территории города, на который в этом году при таком финансировании – это 135 млн рублей только на программу «Комфортная городская среда» - не было выделено ни рубля на ремонт дворовых территорий.

- Какого цвета депутат с этого округа?

- Красного.

- Понятно. Еще один личный пример из жизни приведу. Тот самый сквер у гостиницы «Рижская», это тоже округ депутата-коммуниста, если я не ошибаюсь? Как-то я хотел уточнить подробности проекта, позвонил этому депутату-коммунисту, его контактные данные указаны в проекте, который выставляется на голосование, - и когда я позвонил, он сильно удивился, что такой проект существует, выдвинут и участвует в голосовании. Ничего не хочу сказать, но факт остается фактом. Следующий вопрос: сессия не за горами.

- 26 ноября.

- Очередная или внеочередная?

- Это будет очередная сессия, 26 ноября, традиционно в пятницу, в 10.00, в Городском культурном центре, мы планируем провести сессию Псковской городской Думы. Но с одной оговоркой: каждую сессию мы подготавливаем заблаговременно и перед проведением каждой сессии Псковской городской Думы уже почти на протяжении двух лет, с того времени, как началось распространение новой коронавирусной инфекции, проведение сессии Псковской городской Думы мы согласовываем с главным санитарным врачом Псковской области Нестеруком Александром Васильевичем. Мы это делаем в связи с тем, что все-таки сессия Псковской городской Думы – это массовое мероприятие, в котором принимают участие 25 депутатов, плюс администрация города Пскова, докладчики и содокладчики, руководители комитетов, подразделений различных. Безусловно, мы обязаны приглашать активных граждан, общественников на сессию Псковской городской Думы. Сессия – это открытая форма, на которую имеют право приходить все псковичи. Это СМИ – и спасибо ПАИ за то, что помогаете нам делать сессии Псковской городской Думы в условиях пандемии открытыми и доступными для населения. Я сейчас говорю про прямые трансляции, про прямые эфиры, которые как раз-таки ПАИ проводит, спасибо вам огромное. Перед проведением сессии мы так же направим в адрес главного санитарного врача Нестерука Александра Васильевича письмо с просьбой разрешить нам проведение очной сессии. Все зависит от того, какие рекомендации нам выдаст Александр Васильевич, если он нам скажет, как в тот раз – в прошлый раз сессия Псковской городской Думы прошла в онлайн-режиме как раз-таки по рекомендациям санитарного врача, и будут опять рекомендации провести опять в онлайн-режиме, - значит, мы перейдем в онлайн-режим, все для этого готово. Сессия однозначно пройдет 26 числа, а вот в каком формате – очном или онлайн-формате, - все зависит непосредственно от рекомендаций санитарного врача.

- Кстати, вот эта сессия, которая проходила в онлайн-формате, насколько удобно было депутатам общаться, не находясь рядом друг с другом?

- Безусловно, есть некоторые неудобства, есть определенные сложности, особенно сложности при голосовании. При онлайн-формате мы не можем, например, рассматривать вопросы, требующие тайного голосования депутатов Псковской городской Думы. Тайное голосование можно проводить только при очном формате сессии. Поэтому три таких вопроса было снято с рассмотрения сессии Псковской городской Думы. Это назначение двух руководителей муниципальных образовательных учреждений и выборы главы администрации города Пскова. Кроме того, есть сложности при голосовании, мы понимаем, что счетчик для подсчета голосов – он выбирается из состава депутатов Псковской городской Думы, он также присутствует на сессии онлайн, и нужно в каждом окошечке на экране рассмотреть каждого депутата, каждый депутат должен озвучить свою позицию – за, против либо воздержался. Поэтому увеличивается время именно на подсчет голосов по каждому вопросу, рассматриваемому депутатами. Но, однако, комитеты Псковской городской Думы мы продолжаем проводить в очном формате, готовимся к сессии Псковской городской Думы вместе с депутатами мы очно. Может, жителям кажется: ну что там депутаты, собрались, рассмотрели 40, иногда у нас 70 вопросов бывает, они поднимают руку – за, против, даже не обсуждают каких-то вопросов… На самом деле, прежде чем рассмотреть какой-либо вопрос на сессии Псковской городской Думы, этому предшествует большая работа. Изначально проект поступает от администрации города в Псковскую городскую Думу, согласовывается обязательно с прокуратурой города, с контрольно-счетной палатой, проводится экономическая, юридическая экспертиза каждого проекта, который поступает в Псковскую городскую Думу. Далее проводятся уже комитеты Псковской городской Думы, в которых принимают участие и депутаты, и прокуратура, и контрольно-счетная палата, и администрация города, а также активные жители нашего города, те, которые приходят на наши комитеты. Рассматривается каждый вопрос детально, уже в дальнейшем выносится на сессию. Поэтому нельзя говорить о том, что в связи с тем, что мы проводим сессии в онлайн-формате, мы потеряли бдительность, мы не так тщательно рассматриваем каждый вопрос. Нет, все равно юридическая служба работает, депутаты работают, комитеты проводятся в штатном режиме. Мы уже готовимся к сессии Псковской городской Думы, на ней будут рассматриваться такие важные вопросы, связанные с ремонтом насосных станций, злободневный вопрос – это ДОС-120, это КНС, расположенная в непосредственной близости с жилыми многоквартирными домами, это Кресты, военный городок. Мы помним, что в прошлом году, да и в этом году мы вместе с депутатами Севастьяновым Алексеем Анатольевичем и Гавриловым Сергеем Вячеславовичем выезжали на встречу с жителями военного городка, и понимался вопрос о том, что необходимо капитально ремонтировать данную насосную станцию, она уже не справлялась с объемом, запах распространялся на весь военный городок, соответственно, доставлял большое количество неудобств для жителей. Так вот, «Горводоканал» выйдет на сессию с вопросом о согласовании крупных сделок, в том числе и выделении денежных средств на ремонт КНС под ДОС-120. Это очень важно для нашего города.

- Какие еще вопросы будут обсуждаться на сессии?

- Вопросы имущественного характера, это стандартные вопросы, которые поступают в Псковскую городскую Думу. Мы будем вносить изменения в состав согласительной комиссии, которая была у нас создана в прошлом году по решению Псковской городской Думы, а согласительная комиссия действует у нас на период принятия бюджета города Пскова. В данную согласительную комиссию входят и администрация, и городская Дума, и контрольно-счетная палата города. Конечно, все мы ждем внесения проекта бюджета в первом чтении в Псковскую городскую Думу, все зависит от того, как по срокам будет принят данный проект бюджета в областном Собрании депутатов. После этого данный проект будет внесен на рассмотрение Псковской городской Думы. Кроме того, мы с нетерпением ждем проекта от администрации города, который будет регулировать дотации, будет предусматривать выделение дотаций для наших муниципальных предприятий, я сейчас говорю про банно-прачечный комбинат. Мы все помним, что летом, в июле состоялись публичные слушания по данному проекту, который был внесен на рассмотрение Псковской городской Думы. Предполагалось отдать банно-прачечный комбинат в концессию, в концессионное соглашение. Мы услышали жителей нашего города, мы отказали в данной концессии администрации города. Сегодня банно-прачечный комбинат находится в муниципальном управлении, подведомственная организация, и главная рекомендация на публичных слушаниях, которую поддержали единогласно все жители нашего города, - выделение субсидий, дотаций банно-прачечному комбинату и составление графика погашения задолженности перед муниципальным предприятием «Теплосети» и муниципальным предприятием «Горводоканал». Все мы знаем, что задолженность у этого предприятия есть, выходить как-то из этой ситуации нужно, но чтобы при этом не страдали жители нашего города.

- Еще об одном формате работы городской Думы и администрации города хочу поговорить. Это общественные слушания, которые вы только что привели в пример. По-моему, практически каждую неделю они проходят по тому или иному вопросу. В ближайшие несколько недель по каким ключевым, на ваш взгляд, вопросам предстоят общественные слушания?

- Каждый вторник в Псковской городской Думе проходят публичные слушания. Публичные слушания проходят как по инициативам граждан, рассматриваются частные, индивидуальные вопросы, касающиеся индивидуальных земельных участков, на которых гражданин решил построить дом. Мы согласовываем отступы от предельно допустимых параметров. Наверное, самые интересные публичные слушания у нас пройдут 16 ноября в Псковской городской Думе, они будут касаться рассмотрения проекта, который был внесен от администрации города Пскова на рассмотрение Псковской городской Думы – это изменение границ Северного обхода в границах Гдовского шоссе. Что очень важно? Появятся дороги-дублеры Северному обходу, появятся дополнительные съезды, которые будут создавать комфорт автовладельцам. Появятся дополнительно и будут выделены дополнительно порядка 350 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. На данной территории вдоль Северного обхода появятся места общего пользования, на которых предусматривается строительство остановочных комплексов, а это говорит о том, что мы планируем в будущем запустить там тоже автобусное сообщение, появятся общественные территории для строительства детских садов, школ, магазинов, спортивных клубов. Инфраструктура города в дальнейшем придет уже и в границы Северного обхода. И в границах Гдовского шоссе город Псков опять-таки соединиться с Псковским районом, и мы все понимаем, что Псковский район опять будет пользоваться инфраструктурой города Пскова, так, как сейчас это происходит на улице Владимирской, Никольской, уже и Балтийской, уже и в Спортивном квартале.

- Это масштабные слушания, масштабные проекты.

- Масштабные. Город растет, город расширяется. Мы понимаем, что город будет расти в сторону Гдовского шоссе, такие перспективы, предпосылки есть. Активно развивающийся микрорайон Овсище, строительство целого квартала Молодежный, Александрия, то, что делает сейчас ЖБИ, - Скандинавия. Видим, что в основном, преимущественно там проживают молодые семьи, активные, те, у которых рождаются дети. И мы понимаем, что в ближайшем будущем та будет остро стоять вопрос с дополнительными местами в образовательные учреждения и с дополнительными местами, в том числе, и в детские учреждения. Конечно, автобусное сообщение – сегодня без него никак.

- Кто бы лет 15 назад мог подумать, что Овсище будет активно развиваться.

- Никто в это не верил, но благодаря, кстати, стараниям Григория Ивановича Стороненкова, нашего депутата, и строительной фирмы «Скандинавия» мы сегодня видим, что это возможно. Возможно развивать отдаленные микрорайоны, даже не центр города, и мы видим, что жителям нашего города это интересно и, что самое главное, доступно.

- Елена Александровна, несколько раз мы сегодня с вами так или иначе косвенно эту тему затрагивали – это, конечно, коронавирус. Не можем ее обойти, безусловно. В депутатском корпусе какова ситуация с коронавирусом? Много ли заболевших? И, наверное, самый главный сейчас вопрос: все ли депутаты у нас вакцинированы?

- 85% депутатского корпуса у нас прошли вакцинацию в июле 2021 года.

- Массово?

- Да, массово. Все мы помним, наверное, сюжет на ГТРК, когда одновременно у нас вакцинировались и депутаты, члены их семей, и помощники депутатов, и сотрудники Псковской городской Думы, потом к нам присоседилось еще несколько организаций, все хотели вакцинироваться. Все, кто хотел, записались, мы всем дали эту возможность.

- Как вы относитесь к повсеместному, фактически, внедрению QR-кодов, их предъявлению в публичных местах?

- Вчера я первый раз пришла в кафе на бизнес-ланч, у меня попросили предъявить QR-код, никаких проблем нет. QR-код есть на сайте Госуслуг, находится в телефоне, мы показали, достаточно быстро у нас проверили, у всех сотрудников QR-коды, и никаких проблем не было, мы чувствовали себя в достаточной безопасности, я понимала, что в данном кафе находятся люди, которые вакцинировались, которые не представляют никакой угрозы. Я еще раз повторюсь, Александр: есть указ губернатора, есть определенные рекомендации, мы их обязаны соблюдать. Ведь указ губернатора по противодействию новой коронавирусной инфекции – его же губернатор не сам составляет, а у нас же существует штаб областной, региональный штаб…

- Который руководствуется предписаниями Роспотребнадзора…

- Конечно, который руководствуется предписаниями Роспотребнадзора, руководствуется рекомендациями врачей, Михаил Юрьевич проводит огромную работу по привлечению эпидемиологов, различных специалистов, которые принимают участие в работе штаба, он в онлайн-режиме находится за пределами нашего региона, участвуют в работе штаба представители различных институтов. Поэтому все эти рекомендации имеют под собой веское основание, нет никакого даже сомнения внутри, что их не нужно выполнять и не стоит ими руководствоваться. Конечно, я очень много слышу от жителей нашего города, что мы не будем прививаться, что придумали эти дурацкие QR-коды, зачем они нужны… Каждый у нас себе специалист на кухне. Но я всегда говорю: поставьте себя на место губернатора Псковской области, на место ответственного руководителя любого учреждения, который несет ответственность. У нас губернатор несет ответственность за жителей всего региона. Безусловно, может быть, какие-то меры не нравятся нашим жителям, но все-таки их необходимо соблюдать, и каждая мера, которая вводится дополнительно, достаточно взвешенная. Сегодня мы видим, что открыты для посещения и спортивные клубы, и библиотеки, и школы, разрешены корпоративы, только необходимо для этого предъявлять QR-код. Мы говорим о том, что сегодня город живет полноценной жизнью, нет локдауна, нет определенных запретов – пожалуйста, живите, работайте, радуйтесь жизни, отмечайте свадьбы, корпоративы, читайте в библиотеках книги, но предъявляйте QR-код.

- В первую волну коронавируса, когда все только начиналось, активно работал волонтерский штаб «Единой России»…

- Он продолжает работать…

- И депутаты городской Думы принимали в нем активное участие. Вы говорите, что он продолжает работать. Чем он сейчас занимается, и можно в нем простым гражданам, горожанам принять участие в качестве волонтеров?

- Конечно, можно каждому жителю принимать участие в работе волонтерского центра. Мы даже вас приглашаем, может быть, один день ПАИ прожить именно с волонтерским центром, посмотреть, чем занимаются волонтеры. Кто такие волонтеры? Это не только депутаты Псковской городской Думы, это не только партийцы – это студенты, это активные жители нашего города, каждый вносит свою лепту в работу волонтерского движения. Кто-то предоставляет личные транспортные средства для того, чтобы довозить медицинских работников на вызов к пациенту. Кто-то доставляет лекарственные препараты заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Пользуется большим спросом, большой популярностью доставка продуктов гражданам старше 60-ти лет, одиноко проживающим пенсионерам, а также лицам, которые находятся на самоизоляции дома. Кроме того, большим спросом пользуется социальное такси, которое действует в волонтерском центре. Мы сейчас говорим о том, что есть такая услуга, когда пожилой гражданин посещает лечебное учреждение на территории города, и для того, чтобы ему добраться домой, он может позвонить в социальное такси, номера телефонов расположены в каждой поликлинике города Пскова, связаться с волонтерским центром, волонтерский центр, соответственно, оперативно найдет того волонтера, который готов довезти пожилого гражданина, совершенно бесплатно, из поликлиник до дома. В дальнейшем, кстати, по нашей практике, жители города Пскова обмениваются контактными данными с волонтерами, и уже волонтеры помогают, я знаю, пожилым гражданам уже и из дома доезжать до поликлиники, посещать аптеки и магазины. Такие активные волонтеры у нас есть. Работа продолжается. Все мы помним, что волонтерский центр при поддержке Андрея Анатольевича Турчака и Александра Николаевича Козловского закупал в первую волну большое количество средств индивидуальной защиты. Это и транспортные средства, которые безвозмездно передавались в больницы и поликлиники нашего города и региона. Это и организация и обеспечение бесплатными горячими обедами медицинских работников, тех, которые работали в красной зоне. Это все продолжалось в первую волну. Сейчас мы тоже, в связи с новой волной, эту работу возобновляем. Хочу поддержать нашего губернатора, Михаила Юрьевича Ведерникова, пойду по его пути, на этих выходных вместе со своими детьми какие-нибудь вкусняшки приготовим и тоже передадим их медицинским работникам. Я бы хотела призвать всех жителей нашего города прививаться. Сотрудники городской Думы, практически 95%, прошли вакцинацию, и на сегодняшний день у нас нет заболевших новой коронавирусной инфекцией в городской Думе, хотя мы общаемся с достаточно большим количеством населения. Я сама лично провожу каждый четверг еще пока очные приемы граждан города Пскова и на дворовых встречах общаюсь с большим количеством жителей. Безусловно, все равно использую индивидуальные средства защиты, это и маски, и обработка антисептиком. Мой супруг был инициатором того, чтобы меня вакцинировать, и сам вакцинировался, и меня заставил вакцинироваться, сказал: жена мне нужна дома живая и здоровая, мы за тебя очень переживаем, поэтому пойдем. Пошли всей семьей и вакцинировались.

- Хороший муж. От медицинской темы перейдем, вернемся назад к проблемам города. Сейчас вы упомянули общественные встречи с жителями округа, и депутаты такие встречи регулярно проводят. С какими интересными общественными инициативами, вопросами наши горожане обращаются к депутатам, и какие предложения уже находятся в работе в городской Думе?

- Мне очень понравилась и близка, и актуальна тема, инициатива активного псковича Николая Петрова. Все мы знаем, что он создал свой сайт, на котором видно в онлайн-режиме карту борщевика. И благодаря спутникам, благодаря новым технологиям все жители нашего города и нашей страны, в том числе и специалисты, могут отслеживать места распространения борщевика Сосновского. Очень важно, очень актуально. Почему говорю: к сожалению, из года в год мы допускали большую ошибку, на что я обратила в прошлом году внимание. Все мы помним мой выезд с депутатом городской Думы, моим заместителем Сергеем Гавриловым в район Крестов, где борщевик вплотную подошел к жилым многоквартирным домам и практически хорошо себя чувствовал на клумбах рядом с цветами, которые высаживали наши бабушки. Так вот, в чем была проблема: из года в год управление городского хозяйства разыгрывало аукционы на обработку земель общего пользования от борщевика Сосновского. Но каждый раз локация обработанных мест, из года в год менялась. Все мы понимаем, что одного года для борьбы с борщевиком недостаточно. Кстати, по муниципальной программе на борьбу с борщевиком Сосновского выделено порядка 30 млн рублей. Кроме того, региональная власть нам тоже помогает дополнительными субсидиями, которые поступают в бюджет города Пскова как раз-таки на борьбу с борщевиком. Поэтому с Николаем Петровым мы планируем заседание на следующей неделе, вместе со специалистами, предварительно мы его инициативу законодательно проработали. А в чем состоит его законодательная инициатива? Это внести в региональный закон об административных правонарушениях изменения, касающиеся части привлечения к ответственности физических и юридических лиц, собственников земельных участков, тех, на которых произрастает борщевик Сосновского. Невозможно силами только управления городского хозяйства, силами муниципалитета победить распространение борщевика. Тому яркий пример – улица Коммунальная, рядом с домом 15-б, где ежегодно вдоль остановочного комплекса УГХ обрабатывает данный земельный участок от борщевика, но за границами, на частном земельном участке, там находится заброшенный жилой дом частный, произрастает и прекрасно себя чувствует борщевик. Так вот, Николай Петров предлагает внести изменения – привлекать к ответственности как физических, так и юридических лиц за то, что не следят за своим земельным участком, своевременно его не обрабатывают, не косят траву, в том числе не истребляют борщевик.

- Что еще интересного предлагают граждане?

- Предлагают граждане нам скверы, парки, предлагают активно участвовать в публичных слушаниях, вносят изменения в проекты, которые мы им предлагаем по рассмотрению, по развитию нашего города.

- А есть постоянные завсегдатаи общественных слушаний, когда вы точно знаете: общественные слушания объявят – придут точно Иванов, Петров, Сидоров.

- У нас есть активный гражданин в районе Овсище, Николай Матвеев, человек, искренне переживающий за микрорайон Овсище. Он долго боролся за очистку Чертова ручья, расположенного в микрорайоне Овсище, за подъездные пути к школе № 3. Это и создание безопасных путей движения для школьников в микрорайоне Овсище. Таких людей мы знаем. У меня на округе это Камнев Анатолий, Петровская Ирина Николаевна, тоже активные жители округа, благодаря которым мы построили новый сквер «Кораблик». На каждом округе, у каждого депутата, я уверена, 15-20 человек найдется, активных жителей города, это завсегдатаи всех мероприятий, это активные участники публичных слушаний в части рассматриваемых вопросов, которые относятся к развитию непосредственно данной территории, которая затрагивает их интересы.

Да, конечно, такие люди есть, мы держим с ними связь. Кстати, с Александром Козловским и с Борисом Елкиным в августе мы встречались. Была очень большая встреча со старшими по домам, жителями нашего города, порядка 70 человек пришло на встречу, была достаточно активная, насыщенная встреча, непростая. Она продлилась порядка трех часов, где в режиме вопрос-ответ старшие по домам могли задавать вопрос как депутату Государственной Думы, как исполняющему полномочия главы администрации города, как мне как главе города, так и депутатам Псковской городской Думы. Очень много мы приняли наказов и планов, и задач для работы органов местного самоуправления на этой встрече.

- Я еще раз напоминаю, что это только первая серия наших бесед с Еленой Александровной. Продолжение не за горами.

- Обязательно мы с вами обсудим бюджет города Пскова.

- Осталось совсем немного.

- Я уверена, что он будет социально направленным, традиционно, и, безусловно, найдутся там и строки по поддержке муниципальных предприятий, по поддержке банно-прачечного комбината, по поддержке наших детских садов, школ, по реализации новых инфраструктурных проектов на территории города. Мы знаем, что нам предстоит построить еще новые школы на территории города, в том числе на улице Киселева, достроить и сдать школу на улице Юбилейной. Планов много, поэтому я уверена, что вместе с вами мы их обсудим.