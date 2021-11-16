Новый детсад на улице Коммунальной в Пскове готов на 80%

17:53, 16 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с и. о. председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым. Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития инфраструктуры сферы образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь глава региона поинтересовался, на какой стадии находятся работы по строительству детского сада на улице Коммунальной в Пскове.

Учреждение, рассчитанное на 120 мест, возводится в рамках нацпроекта «Демография». Руководитель профильного комитета рассказал, что процент готовности объекта составляет более 80%. В здании детского сада завершаются отделочные работы. Сотрудники подрядной организации приступили к установке оборудования и мебели. Активно ведется благоустройство прилежащей территории.

Также Андрей Ермаков доложил о ходе строительства школы на 525 мест рядом с городским стадионом «Электрон». В настоящее время на сайте госзакупок размещен открытый конкурс на производство ряда работ по данному объекту. Это подготовка и разработка проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительных работ, поставка и монтаж оборудования. Сумма контракта составляет около 580 млн рублей, торги продлятся до декабря, проинформировал Андрей Ермаков.

Стороны затронули и вопросы развития в регионе системы дополнительного образования.

Руководитель профильного комитета отметил, что в рамках реализации различных направлений национального проекта «Образование» в Псковской области в 2021 году в школах сельской местности и малых городах 18 муниципальных образований открыто 30 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В 113 образовательных организациях области создано еще порядка 16 тыс. новых мест для проведения дополнительных занятий в области физкультурного оздоровления, краеведения, туризма, социальной педагогики, художественного и иного творческого развития. Кроме того, в текущем году в Великих Луках и Печорах открылись центры цифрового образования детей «IT-cube».

Андрей Ермаков также проинформировал и о других мероприятиях по развитию сферы образования, которые стали возможными благодаря реализации в регионе профильного национального проекта. Например, в части обновления материально-технической базы учреждений образования в этом году современным оборудованием оснащены кабинеты и мастерские Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната и Пыталовского центра специального образования № 2. Также при Псковском областном институте повышения квалификации работников образования открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

В заключение рабочей встречи Михаил Ведерников отметил, что планомерное развитие всех направлений образования — общего, дополнительного и коррекционного — является прямым фактором роста экономического и социального благосостояния региона. Губернатор также напомнил о важности ежедневного контроля за реализацией всех текущих мероприятий по модернизации инфраструктуры, особенно по линии национальных проектов.