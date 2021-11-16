Около пяти тысяч нарушений правил парковки выявила псковская полиция с начала года

18:56, 16 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области полиция зафиксировала 4 тыс. 699 нарушений правил парковки. Об этом сообщило издание «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области. Почти половина нарушений была выявлена в Пскове.

Кодекс об административных правонарушениях гласит: при несоблюдении требований знаков о запрете остановки и стоянки или разметки размер штрафа составляет 1,5 тыс. рублей. А наказание за парковку в «зелёной зоне» прописано в законе «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». В данном случае сумма щтрафа выше - от двух до пяти тысяч рублей