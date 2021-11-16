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Общество

Для водителей-псковичей парковка за центром семьи может стать платной

Стоянку оборудовали, но она пока не заработала должным образом. Фото Андрея Степанова

В Пскове может стать платной парковка на улице Карла Маркса за центром семьи. Об этом пишет «АиФ-Псков». Эту стоянку несколько лет назад оборудовали паркоматами и шлагбаумами, но система до сих пор не работает. «Вопрос организации платной парковки в этом месте прорабатывается», — отметили в пресс-службе городской администрации.

При этом планов последовать примеру крупных городов и сделать исторический центр Пскова зоной платной парковки у властей нет. Как ранее отмечал и. п. главы администрации города Борис Елкин, с одной стороны, нет такой необходимости, а с другой — организация системы взимания платы за стоянки требует значительных вложений.

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