«Главная тема с Надеждой Назаренко»: особенности осенней рыбалки
Чем опасен отдых на водоёмах в это время года? Кто находится в группе риска? Что обязательно нужно взять с собой любителям осенней рыбалки? Об этом — в новом выпуске программы от 16 ноября.
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