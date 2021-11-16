«Главная тема с Надеждой Назаренко»: особенности осенней рыбалки

19:26, 16 ноября 2021, ПАИ

Чем опасен отдых на водоёмах в это время года? Кто находится в группе риска? Что обязательно нужно взять с собой любителям осенней рыбалки? Об этом — в новом выпуске программы от 16 ноября.