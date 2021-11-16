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Чемпионат АСБ: Великолукская госсельхозакадемия против команды филиала ПсковГУ в Великих Луках. Прямая трансляция

Великолукский госсельхоз играет играет против филиала ПсковГУ в Великих Луках

Сегодня в 19:30 чемпионат АСБ по Псковской области открывает игра клуба Великолукской госсельхозакадемии против команды филиала ПсковГУ в Великих Луках. Онлайн-трансляцию проводит региональный дивизион «Псковская область» Ассоциации студенческого баскетбола.

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