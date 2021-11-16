Полиция Ростовской области защитила покупателей без QR-кода

21:09, 16 ноября 2021, ПАИ

Охранника торгового центра в городе Шахты Ростовской области, отказавшегося впустить посетителей без QR-кода в торговый центр, местная полиция оштрафовала за нарушение ст. 27 Конституции РФ. Об этом сообщает Teegram-канал информационного агентства REGNUM.

Инцидент произошёл в городе Шахты. На охранника, выполняющего постановление правительства Ростовской области № 272, в котором чётко указано, что посещать торговые центры и ряд учреждений без QR-кода запрещено, пожаловались местные жители. Людей отказались пускать в торговый центр без санитарного документа.

Прибывшие на место происшествия полицейские усмотрели в действиях охранника нарушение конституционных прав граждан. В отношении охранника составлен административный протокол.

В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы, сообщает агентство.