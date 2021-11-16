Работники Псковской прокуратуры встретятся с инвалидами для решения их проблем

22:25, 16 ноября 2021, ПАИ

В начале декабря, в Псковской областной организации ВОИ состоится встреча с работниками прокуратуры Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Всероссийского общества инвалидов

Мероприятие приурочено к Международному дню инвалида, который ежегодно отмечается 3 декабря.



В ходе встречи у людей с инвалидностью появится дополнительная возможность обсудить как общие вопросы, возникающие в повседневной жизни инвалидов, так и частные, конкретные проблемы. Работа по защите прав граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья находится на постоянном контроле органов прокуратуры.



До 28 ноября необходимо записаться на встречу и направить вопросы, которые Вы хотите задать: в сообщения группы ВК, адресовать их на электронную почту: voi-pskov@yandex.ru или по телефону 8(960)221-84-57

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, личный прием будет осуществляется по предварительной записи.