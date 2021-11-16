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Псковские спортсмены завоевали награды на чемпионате и первенстве СЗФО по кудо

Псковичи завоевали медали на чемпионате и первенстве СЗФО по кудо. Фото Псковоблспорта

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по кудо прошли 14 ноября 2021 года в деревне Борисовичи, в УСК «Олимп». Об этом собщает Telegram-канал Псковоблспорта.

Всего в соревнованиях приняли участие 120 спортсменов, команды-участницы из Пскова, Печор, Острова, Великих Лук, Архангельска, Череповеца, Выборга, Калининграда, Вологды, Республики Коми.

Два золота, три серебра, бронза и билеты на чемпионат и первенство России завоевали воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область». 
 
По результатам первенства СЗФО: 
1-е место — Стрелков Артём,
2-е место — Филиппов Арсений,
3-е место — Филиппов Артём.
Все спортсмены отобрались на первенство России. 

По результатам чемпионата СЗФО среди мужчин: 
1-е место — Афиногенов Кирилл, 
2-е место — Бабурин Себастьян,
3-е место — Юсупов Магомед.

Кудо, или дайдо дзюку, — современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году мастером восточных единоборств Адзумой Такаси на основе его знаний о карате кёкусинкай, борьбе дзюдо, тайском боксе.

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