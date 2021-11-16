Фотофакт. Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря вышел в социальную сеть Вконтакте
Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря с сегодняшнего дня представлен в соцмальной сети Вконтакте. Коллектив завёл себе официальную страничку, на которой будут публиковаться ближайшие события.
«Рады сообщить вам, что у архиерейского хора Псково-Печерского монастыря теперь есть свое официальное сообщество в Вконтакте! Подписывайтесь и следите за нашим творчеством!», - написано в первом сообщении паблика.
Хор работает с народной и духовной музыкой, исполняет оперные партии на русском и итальянском языках.
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