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Общество

Фотофакт. Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря вышел в социальную сеть Вконтакте

Архиерейский хор Псково-ПЕчерского монастыря заявил о себе в социальной сети. Фото скан страницы сообщества.

Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря с сегодняшнего дня представлен в соцмальной сети Вконтакте. Коллектив завёл себе официальную страничку, на которой будут публиковаться ближайшие события. 

«Рады сообщить вам, что у архиерейского хора Псково-Печерского монастыря теперь есть свое официальное сообщество в Вконтакте! Подписывайтесь и следите за нашим творчеством!», - написано в первом сообщении паблика.

Хор работает с народной и духовной музыкой, исполняет оперные партии на русском и итальянском языках.

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