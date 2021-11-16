В Москве на исходе осени вдруг зацвёл шиповник
Маленькое ноябрьское чудо из Москвы: на Чистых прудах зацвёл шиповник. Об этом рассказал Telegram-канал «Мослента».
Нежным бутонам не помешал ни холод, ни ветер, чтобы порадовать хандрящих москвичей перед наступлением зимы.
Отметим, что в Москве сейчас днём +1... +2, а ночами заморозки до -5. И осадки в виде снега и дождя.
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