В Москве на исходе осени вдруг зацвёл шиповник

23:09, 16 ноября 2021, ПАИ

Маленькое ноябрьское чудо из Москвы: на Чистых прудах зацвёл шиповник. Об этом рассказал Telegram-канал «Мослента».

Нежным бутонам не помешал ни холод, ни ветер, чтобы порадовать хандрящих москвичей перед наступлением зимы.

Отметим, что в Москве сейчас днём +1... +2, а ночами заморозки до -5. И осадки в виде снега и дождя.