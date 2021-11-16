Омбудсмен Псковской области встретился с директором Президентского фонда культурных инициатив в Москве

23:31, 16 ноября 2021, ПАИ

В Москве состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и первого заместителя генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игоря Соболева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского омбудсмена.

Игорь Соболев познакомил псковского омбудсмена с работой Президентского фонда. Основной целью деятельности фонда является обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. Фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, рассказал заместитель руководителя фонда.

Как отметил Игорь Соболев, если в Фонд президентских грантов заявки могут подавать только НКО, то у Президентского фонда культурных инициатив возможности шире. Так, заявки, помимо НКО, могут подавать муниципальные организации, индивидуальные предприниматели, творческие коллективы, созданные в форме коммерческих организаций. «Поэтому, пользуясь случаем, призываю псковские НКО и муниципальные организации ещё активнее принимать участие в наших конкурсах, тем более 1 ноября мы начали заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий», — сказал первый заместитель руководителя Президентского фонда.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов поблагодарил за возможность более подробно познакомиться с работой Президентского фонда культурных инициатив и подчеркнул особую важность на современном этапе развития нашей страны такого направления, которое поддерживается фондом: это проекты, направленные на продвижение культурных и творческих достижений страны, освещение ярких и славных страниц отечественной истории, культуры и современности. Особое место в этом направлении, по мнению псковского омбудсмена, занимает поддержка патриотического воспитание молодого поколения на достоверных событиях исторического прошлого нашей страны – событиях и героях Великой Отечественной войны.

«Так, недавно мы с главным редактором псковской областной редколлегии книги «Солдаты Победы» Николаем Никитенко обсудили ряд направлений в этом вопросе, которые требуют нашего внимания и содействия, в том числе при поддержке губернатора региона. Тем более наш губернатор Михаил Ведерников в этом году, накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, поддержал выпуск уникального издания, посвящённого этим событиям», — заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области.

В завершение встречи Дмитрий Шахов подарил собеседнику изданную в Псковской области книгу «Два дня Подвысокинской были» и выразил уверенность, что она найдёт достойное место в современной библиотеке фонда. Книга «Два дня Подвысокинской были» написана участником событий начального периода Великой Отечественной войны, комдивом 141-й стрелковой дивизии Красной армии Я. И. Тонконоговым и благодаря инициативе родственников воинов этой воинской части вышла в свет спустя 70 лет со дня написания. Сегодня, по мнению ведущих историков нашей страны, никто из командиров дивизий, корпусов и армий, воевавших в июне-августе 1941 года на южном и юго-западном участках советско-германского фронта, своих мемуаров о тех событиях не оставил. Ценность данного издания, как отметил Дмитрий Шахов, ещё и в том, что книга дополнена фотографиями того времени и создана при активном участии родственников воинов этой дивизии.

Поблагодарив за подарок, Игорь Соболев обратил внимание, что в Псковской области очень бережно относятся к истории Второй мировой войны и к победе советского народа в Великой Отечественной войне. «В вашем регионе строится при поддержке губернатора Михаила Ведерникова уникальный монумент, посвящённый Знамени Победы, а вашими историками и архивистами проделан титанический труд по систематизации документов о злодеяниях фашистов и их пособников в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Всё это может быть использовано и при написании проектов, которые вправе участвовать в конкурсах нашего фонда для выделения финансирования за счёт грантов президента России», — сказал первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев.