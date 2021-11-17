Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Облачную погоду и 3 градуса тепла обещают псковичам 17 ноября

17 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем в отдельных районах слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области. 

В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. 

Температура по области ночью составит от -4 до +1 градуса, днем — от 0 до +3.

Атмосферное давление высокое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

17 ноября 2021

О водительских правах, глупых скворцах и пушкинском комиксе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
16 ноября 2021

Омбудсмен Псковской области встретился с директором Президентского фонда культурных инициатив в Москве
16 ноября 2021

В Москве на исходе осени вдруг зацвёл шиповник
16 ноября 2021

Фотофакт. Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря вышел в социальную сеть «ВКонтакте»
16 ноября 2021

Работники Псковской прокуратуры встретятся с инвалидами для решения их проблем
16 ноября 2021

В Пскове одобрили проект изменения границ Северного обхода
16 ноября 2021

В Псковской области коронавирусом болеют 46 школьных учителей и 35 воспитателей детских садов
16 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: особенности осенней рыбалки

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...