Облачную погоду и 3 градуса тепла обещают псковичам 17 ноября
17 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем в отдельных районах слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от -4 до +1 градуса, днем — от 0 до +3.
Атмосферное давление высокое.
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