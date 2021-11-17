Облачную погоду и 3 градуса тепла обещают псковичам 17 ноября

06:58, 17 ноября 2021, ПАИ

17 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем в отдельных районах слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -4 до +1 градуса, днем — от 0 до +3.

Атмосферное давление высокое.