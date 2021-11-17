Ещё 287 человек заразились COVID-19 в Псковской области
62 959 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 287 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Выздоровело 53 920 пациентов (за сутки – 213), умерло 994 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 638 039 тестов на коронавирус (за сутки – 1 492).
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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