На выставке «Транспорт России» представлен новый концепт плацкартного вагона

09:47, 17 ноября 2021, ПАИ

На выставке «Транспорт России» представлен новый концепт плацкартного вагона. Его презентовали АО «ФПК» совместно с АО «Трансмашхолдинг» на объединенном стенде ОАО «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

За счет размещения спальных мест диагонально по отношению к проходу новый интерьер получил название «ёлочка». Это уже третий макет, который представляют компании общественности с 2019 года. Концепт выполнен в габарите Т. Главное преимущество этого габарита – увеличение внутреннего пространства для пассажира. Такой вагон шире на 28 см и длиннее на 290 см. За счет этого возможно увеличение спальных мест. В концепте они стали длиннее на 12-15 см и шире на 3 см.

В новом концепте «елочка» представлены: персональные капсулы, отделенные от общего коридора стенкой и шторкой, предназначенные для индивидуальных путешествий; открытое купе с расположением полок, как в традиционном плацкарте, удобное для поездок семьей или компанией.

Дизайн концепта ориентирован на улучшение личного пространства каждого пассажира. В макете представлены: индивидуальные разъемы для подзарядки электронных устройств; дополнительные багажные полки под потолком вагона; оснащение индивидуального пространства личным столиком, светильником и полочкой; ультрафиолетовые лампы с автоматическим обеззараживанием поверхности после каждого посетителя в туалете и отдельной душевой кабине.