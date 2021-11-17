Ребёнка сбили на пешеходном переходе в Опочке

11:15, 17 ноября 2021, ПАИ

Автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе на улице Дзержинского в Опочке, сообщает районная газета «Красный маяк».

ДТП произошло 17 ноября. По предварительной информации, водитель автомобиля не заметил ребёнка, переходящего дорогу по пешеходному переходу. Предположительно, причиной ДТП стали плохие погодные условия и недостаточное освещение на участке дороги.

По информации сотрудников ГАИ, водитель на момент аварии был трезв. Ребёнка госпитализировали в Псковскую больницу. По предварительной информации врачей, у ребёнка перелом бедра.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.