Депутаты рекомендовали администрации Пскова принять обновлённый проект изменения границ Северного обхода

14:03, 17 ноября 2021, ПАИ

16 ноября в Псковской городской Думе участники публичных слушаний под председательством главы Пскова Елены Полонской и заместителя главы города Сергея Гаврилова рассмотрели вопрос, касающийся изменения границ Северного обхода Пскова.

Границы проектирования ограничены с севера и востока границей города Пскова, с юга — автомобильной дорогой регионального значения «Северный обход Пскова», с запада — Гдовским шоссе.

В рамках проекта запланировано совершенствование проектируемой улично-дорожной сети. Планируется предусмотреть дополнительные территории для строительства улично-дорожной сети (дублёра Гдовского шоссе и Ваулиногорского шоссе) с целью приведения к нормативному количества планируемых примыканий перспективных улиц местного значения к региональным автомобильным дорогам.

Согласно проекту, предусматривается увеличение протяжённости проезжей части улично-дорожной сети с 21,827 километра до 24,139 километра, увеличение числа земельных участков с 432 до 435, а также увеличение числа земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования. На данной территории также предусмотрено строительство одного детского сада и одной школы, что соответствует региональным нормам количеству индивидуального жилищного строительства.

Консультант отдела обеспечения деятельности Псковской городской Думы аппарата Псковской городской Думы Сергей Носарев рассказал, что микрорайон предполагает размещение индивидуального жилищного строительства в количестве более 600 земельных участков, а также объектов образования, полиции, торговых объектов и объектов отдыха для населения. Региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству предложил скорректировать схемы улично-дорожной сети. С целью более безопасного дорожного движения комитетом было предложено сделать дублёры вдоль региональный трассы и съезды не чаще чем через 600 метров друг от друга. Схема была согласована и была предложена на рассмотрение.

Сергей Носарев подчеркнул, что в настоящее время Управление городского хозяйства Пскова запрашивает деньги из регионального бюджета на проект улично-дорожной сети с установкой освещения и мелиорацией.

В итоге члены публичных слушаний приняли решение рекомендовать администрации Пскова принять нормативно-правовой акт «О внесении изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в границах Гдовского шоссе автомобильной дороги регионального значения «Северный обход города Пскова» и границы муниципального образования «Город Псков» в Пскове».

Елена Полонская, комментируя итоги публичных слушаний, отметила, что на данной территории увеличивается количество земельных участков. Кроме того, выделены места общего пользования под застройку школ, детских садов, магазинов и пожарной станции.

«На публичных слушаниях заострили внимание на оборудовании мелиорации на данном земельном участке, - отметила глава города. – Земельные участки выделяются многодетным, ветеранам – об этих категориях граждан мы должны позаботиться».

Глава Пскова заметила, что в весеннее время земельные участки подтапливаются, в связи с чем было принято решение рекомендовать администрации города при разработке проектно-сметной документации на данном земельном участке предусмотреть систему осушения земельных участков.

Ранее сообщалось, что строительство Северного обхода Пскова планируют завершить в следующем году. Путепровод через Северный обход ввели в эксплуатацию в начале августа.

Строительство 2-й очереди Северного обхода началось в 2016 году. В 2019 году была сдана в эксплуатацию транспортная развязка с Гдовской трассой. В 2020 году срок реализации строительства был перенесен из-за необходимости внесения изменений в проектную документацию в части строительства моста через реку Великую, влияющих на конструктивную надежность и безопасность объекта. Корректировка завершена и получила положительное заключение госэкспертизы.

Мероприятие реализуется на основании ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы». Из федерального бюджета на выполнение работ выделено 4,8 млрд рублей. Также предполагается софинансирование из областного бюджета.