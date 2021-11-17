Психические заболевания обсудили в медиацентре ПАИ

10:05, 17 ноября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялся брифинг с новым главным врачом Псковской областной психиатрической больницы Михаилом Мироновым.

Для вас мы узнали:

Псковская областная психиатрическая больница рассчитана на 495 коек и включает в себя девять отделений, в том числе общепсихиатрические, соматопсихиатрическое, наркологическое, гериатрическое, геронтологическое; в Псковской области увеличивается число людей с психическими заболеваниями; этот показатель растёт среди взрослого населения; среди факторов, способствующих росту, – стрессы, употребление спиртных напитков, психотропных веществ; психиатрический кружок для студентов ПсковГУ предложил создать Михаил Миронов.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.