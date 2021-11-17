Психические заболевания обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялся брифинг с новым главным врачом Псковской областной психиатрической больницы Михаилом Мироновым.
Для вас мы узнали:
- Псковская областная психиатрическая больница рассчитана на 495 коек и включает в себя девять отделений, в том числе общепсихиатрические, соматопсихиатрическое, наркологическое, гериатрическое, геронтологическое;
- в Псковской области увеличивается число людей с психическими заболеваниями;
- этот показатель растёт среди взрослого населения;
- среди факторов, способствующих росту, – стрессы, употребление спиртных напитков, психотропных веществ;
- психиатрический кружок для студентов ПсковГУ предложил создать Михаил Миронов.
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