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Происшествия

Пассажира автомобиля госпитализировали после ДТП в Псковском районе

Пассажира автомобиля ВАЗ-21104 госпитализировали после ДТП в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 16 ноября в 9:30 на 53-м километре автодороги Псков – Гдов. Водитель автомобиля ВАЗ-21104 не справилась с управлением, в результате машина съехала в кювет.

В результате ДТП пострадали женщина-водитель и пассажир – 47-летний мужчина. Они оба самостоятельно обратились за помощью в Псковскую областную больницу. Женщину после осмотра отправили домой, а мужчину – госпитализировали.

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