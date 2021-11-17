Автомобиль сбил пешехода в Великих Луках

10:44, 17 ноября 2021, ПАИ

Автомобиль Hyundai Creta сбил пешехода в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 16 ноября на улице К. Либкнехта, 6/12. Автомобиль Hyundai Creta, за рулём которого находился 36-летний мужчина, сбил 32-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщину госпитализировали с различными травмами. На момент аварии водитель был трезв.