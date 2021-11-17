Губернатор: Уровень распространения COVID-19 в Псковской области остаётся крайне высоким
Уровень распространения коронавируса в Псковской области остаётся крайне высоким. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Глава региона подчеркнул, что в последние дни заболеваемость коронавирусом стала ниже, чем на прошлой неделе, но общий уровень распространения инфекции остаётся крайне высоким.
По последним данным, в Псковской области 62 959 человек заразилось коронавирусом, 53 920 пациентов выздоровело, 994 человека умерло.
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Губернатор: Уровень распространения COVID-19 в Псковской области остаётся крайне высоким
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