Губернатор: Уровень распространения COVID-19 в Псковской области остаётся крайне высоким

10:22, 17 ноября 2021, ПАИ

Уровень распространения коронавируса в Псковской области остаётся крайне высоким. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона подчеркнул, что в последние дни заболеваемость коронавирусом стала ниже, чем на прошлой неделе, но общий уровень распространения инфекции остаётся крайне высоким.

По последним данным, в Псковской области 62 959 человек заразилось коронавирусом, 53 920 пациентов выздоровело, 994 человека умерло.