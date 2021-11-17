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Калорийность меда и дыни

Если человек планирует худеть или следит за своим здоровьем, то обязательно интересуется энергетической ценностью употребляемых продуктов. Это помогает скорректировать рацион и выбрать подходящее меню, которое поможет не только избавиться от лишних килограммов, но и держать вес в норме. Для точности лучше обратиться на сайт https://www.tablicakalorijnosti.ru. В полной таблице указан гликемический индекс и химический состав продуктов. Это удобный сервис для того, чтобы выяснить калорийность меда, дыни, любого овоща, фрукта или готового блюда. Таблица энергетической ценности поможет подобрать только полезные продукты и исключить все ненужное.

Питательность меда

Медом в наше время увлекаются многие. Его используют в народной медицине, включают в состав лекарственных средств. А еще это прекрасное лакомство, которое применяют в различных десертах, выпечке. Вкус этого продукта может быть разным. Иногда чувствуется ярко выраженная горчинка, иногда кислинка, терпкость. Известно около 300 сортов меда.  Египтяне и римляне его регулярно принимали, лечили глазные и кожные заболевания. Наиболее ценится мед из таких видов растений:

  • акации;
  • вереска;
  • гречихи;
  • лесных цветов;
  • липы;
  • малины;
  • мелиссы;
  • каштана.

Мед — это переработанный пчелами сладкий нектар с богатым перечнем химических элементов. Это продукт с высокой степенью вязкости, который со временем густеет и кристаллизуется. Цветовые и вкусовые особенности нектара меда зависят от того, с какой именно культуры он был собран.

Основу меда на 76% составляют фруктоза и глюкоза. И только 3% от общей массы приходится на пыльцу и ферменты. Именно они самые полезные: придают энергии, укрепляют иммунную систему, проявляют успокоительный эффект, помогают заживлению ран. Если отказаться от сахара в пользу меда, то обязательно через некоторое время будет наблюдаться снижение веса. В меде много углеводов, а вот жиров мизерное количество. Калорийность нектара зависит от разновидности, но в среднем в 100 г продукта содержится около 329 ккал. Таблица пищевой ценности выглядит так:

  • 0,27 г — белки;
  • 82 г — углеводы;
  • 0,04 г — жиры;
  • 0,01 г — насыщенные жирные кислоты.

Мед отличается нежнейшим, сладковатым вкусом, поэтому с ним часто готовят десерты. Кулинары лакомство добавляют к молочным кашам и творогу. Применяют для тортов, пирожных. Из него делают изысканные соусы, маринады для мясных блюд. Иногда используют в качестве компонента заправки для салатов. Продукт включают в состав компотов, узваров и даже алкоголя — пунша, сбитня.

Употреблять мед нужно осторожно, высокая калорийность может способствовать появлению лишних килограммов. Лакомство употребляют в пищу в естественном виде или добавляют в почти остывший чай, молоко. Мед не ставят в холодильник. Его плотно закупоривают в стеклянную банку и отправляют в темное место, куда не попадают солнечные лучи. В подходящих условиях он хранит свои полезные свойства около года.

Содержание питательных веществ в дыне

Еще одним излюбленным лакомством многих является дыня. Последнее время вывели очень много видов этой тыквины. Самые вкусные сорта: карамельный, ананасный, алтайский, золотистый, амал. Плоды бывают круглые или длинной формы. Сверху покрываются мягкой, но уплотненной кожицей. Расцветка кожуры может быть бледно-зеленой, светло-желтой, оранжевой, золотистой. У спелой дыни сочная и сладкая мякоть с однородной консистенцией, крепким приятным запахом. Внутри тыквины размещены маленькие плоские семечки.

Калорийность дыни также можно увидеть в таблице. Это малопитательный продукт. В 100 г находится всего 33 ккал. Большая часть приходится на углеводы — их 7,4 г. Белков всего 0,6 г, а жиров — 0,3 г. Кроме этого присутствуют насыщенные жирные кислоты, волокна, кальций, соль.

Дыня полезна в свежем виде. Она подходит в качестве ингредиента для фруктового салата. Плоды сушат, вялят, добавляют в мармелад и сорбет. Из дыни варят душистое варенье и джем, дольками консервируют на зиму. А в жару делают освежающий коктейль из кусочков тыквины.

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