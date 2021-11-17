Спиртное на пять тысяч рублей пытался украсть пскович из магазина на улице Коммунальной

10:35, 17 ноября 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

16 ноября в 17:47 экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Коммунальной – сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 18-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки: 2 бутылки виски, 2 бутылки ликера и 2 бутылки рома. Общая сумма ущерба составила 5109 рублей.

По данному факту идет проверка, подчеркнули в ведомстве.