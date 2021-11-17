Десятикилометровые буферные зоны создадут вокруг свиноводческих предприятий в Псковской области

10:53, 17 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области вокруг свиноводческих предприятий региона создадут 10-километровые буферные зоны. Вопрос обсудили на рабочем совещании по вопросу противодействия распространению африканской чумы свиней (АЧС) на территории региона под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой. Оно организовано по поручению главы региона Михаила Ведерникова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На этих буферных зонах не должно находиться свинопоголовья, а также диких кабанов. Данные зоны планируется установить вокруг 67 сельскохозяйственных площадок в 19 муниципалитетах. Руководитель регионального комитета по сельскому хозяйству Николай Романов отметил, что нормативная документация уже направлена на рассмотрение Россельхознадзора.

Нинель Салагаева отметила, что со стороны администрации региона предпринимаются необходимые меры для улучшения эпизоотической ситуации. В частности, утвержден двухлетний план первоочередных действий по предотвращению распространения АЧС. Актуальные вопросы по данному направлению власти региона ранее рассмотрели во время визита заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова, а также на правительственной противоэпизоотической комиссии.

О мероприятиях по регулированию численности дикого кабана доложил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Он отметил, что с апреля текущего года добыто порядка двух тысяч особей, средняя плотность на территории региона составляет 0,11 особей на 1 тысячу га. Также по поручению главы региона Михаила Ведерникова активизирована работа по отлову парнокопытных в тех муниципалитетах, где их численность превышает плановый показатель. В Псковской области продолжают действовать 2 тысячи разрешений на регулирование численности дикого кабана.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина доложила о текущей ситуации по противодействию распространению АЧС. Она подчеркнула, что в настоящее время действует карантин на одном из сельхозпредприятий в Островском районе. Здесь проводится текущая дезинфекция. В ближайшие дни будет осуществлен выезд специалистов для оценки исполнения плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага.

Продолжается мониторинг кабанов в дикой среде, у добытых особей отбирается материал для исследований.

Кроме того, идет планомерная работа по модернизации лабораторной службы. Так, с начала следующего года в великолукском филиале областной ветлаборатории планируется начать ПЦР-тестирование образцов. Из резервного фонда администрации региона выделены средства на закупку нового оборудования, в том числе дезинфекционного. Ведется повышение квалификации специалистов ветеринарной службы.

Замдиректора Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Андрей Муковнин отметил, что ряд регионов РФ находятся в режиме повышенной готовности из-за ситуации с АЧС. Первоочередная задача — уберечь и увеличить поголовье свиней. Андрей Муковнин рекомендовал отнестись внимательно к проверке сырья, которое ввозится из других регионов на убойные мощности сельхозпроизводителей Псковской области.

По итогам совещания Нинель Салагаева дала ряд поручений, направленных на дальнейшую стабилизацию ситуации с распространением АЧС.