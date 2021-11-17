Студентов ПсковГУ приглашают на конкурс молодых литераторов и журналистов «Без срока давности»

11:17, 17 ноября 2021, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета в возрасте от 18 до 27 лет могут стать участниками Всероссийского молодежного конкурса молодых литераторов и журналистов «Без срока давности».

Номинации конкурса:

Лучшее эссе;

Лучшее лирическое произведение;

Лучшее стихотворное произведение.

Для участия в конкурсе требуется заполнить заявку по этой ссылке до 20 ноября включительно.

Победителям и финалистам конкурса будут вручены дипломы победителей и сертификаты финалистов Всероссийского конкурса молодых литераторов и журналистов «Без срока давности».

Подробнее об участии в конкурсе можно узнать в Положении.

Организатором конкурса выступает Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я Горжусь».

Контакты

Официальный сайт

Телефон: +7(863)201-90-61

Электронная почта: info@я-горжусь.рф