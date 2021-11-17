Студентов ПсковГУ приглашают на конкурс молодых литераторов и журналистов «Без срока давности»
Студенты Псковского государственного университета в возрасте от 18 до 27 лет могут стать участниками Всероссийского молодежного конкурса молодых литераторов и журналистов «Без срока давности».
Номинации конкурса:
- Лучшее эссе;
- Лучшее лирическое произведение;
- Лучшее стихотворное произведение.
Для участия в конкурсе требуется заполнить заявку по этой ссылке до 20 ноября включительно.
Победителям и финалистам конкурса будут вручены дипломы победителей и сертификаты финалистов Всероссийского конкурса молодых литераторов и журналистов «Без срока давности».
Подробнее об участии в конкурсе можно узнать в Положении.
Организатором конкурса выступает Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я Горжусь».
Контакты
Официальный сайт
Телефон: +7(863)201-90-61
Электронная почта: info@я-горжусь.рф
Что сопровождает ваше утро перед работой?
«Чудесные вафельки» испекли Псковские теплосети из металлических пластин и грязной воды