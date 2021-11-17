В ПсковГУ пройдет неделя Soft skills с участием профессионала в сфере брендинга

11:21, 17 ноября 2021, ПАИ

Неделю Soft skills проведёт Центр карьеры и трудоустройства Псковского государственного университета с 22 по 26 ноября. Главным спикером мероприятий станет Евгений Надобников – основатель брендингового агентства enDESIGN, бренд-стратег, имеющий 15-летний опыт работы в бизнесе и управлении проектами. Основной темой его выступлений будет «Бренд, как человек: человекоцентричный подход к разработке брендов».

Участники образовательного интенсива узнают, что такое бренд и брендинг, примут участие в мастер-классе, посвящённом настройке коммуникации с аудиторией, а также смогут задать вопросы профессионалу в сфере брендинга.

Образовательные мероприятия пройдут 22, 23 и 25 ноября в онлайн-формате на платформе Zoom. Начало встреч запланировано на 18:00.

Чтобы стать участником мероприятий, необходимо пройти регистрацию до 21 ноября по этой ссылке.

Подключение к Zoom-трансляции будет доступно только зарегистрированным пользователям.